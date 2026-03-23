Dengue, zika ou chikungunya? Saiba diferenciar os sintomas das três doenças

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Com a circulação simultânea da dengue, zika e chikungunya em diversas regiões do país, especialmente em épocas mais quentes e chuvosas, torna-se essencial saber diferenciar os sintomas de cada uma. As três doenças são transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti, e compartilham sinais semelhantes, o que pode confundir o diagnóstico e atrasar a busca por tratamento adequado. Entender as particularidades de cada infecção é fundamental para sua saúde.

Embora febre alta, dores no corpo e cansaço sejam comuns nas três infecções, alguns sinais específicos ajudam a traçar um diagnóstico mais claro. Observar a intensidade e as características de cada sintoma pode ser o primeiro passo para entender o que está acontecendo com seu corpo e procurar ajuda médica rapidamente.

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Sinais da dengue

A dengue costuma se manifestar de forma mais agressiva. A febre é alta e repentina, geralmente acima dos 39°C, acompanhada por uma forte dor de cabeça. Um dos sinais mais característicos é a dor atrás dos olhos, que piora com o movimento ocular. Dores musculares e nas articulações são intensas, gerando a sensação popularmente conhecida como "febre quebra-ossos". As manchas vermelhas na pele costumam aparecer após o terceiro dia de febre.

Sinais da zika

A zika é considerada a mais branda das três doenças. A febre, quando presente, é baixa e dura pouco. O sintoma mais evidente são as manchas avermelhadas na pele, que surgem logo no início e causam uma coceira intensa. Outro diferencial importante é a conjuntivite, com olhos vermelhos, mas sem secreção. Dor de cabeça e nas articulações podem ocorrer, porém com menor intensidade.

Sinais da chikungunya

O principal sintoma da chikungunya é a dor fortíssima e muitas vezes incapacitante nas articulações, principalmente nas mãos, pés, pulsos e tornozelos. O inchaço e a vermelhidão nessas áreas são comuns. A dor articular é tão severa que pode dificultar tarefas simples, como caminhar ou segurar objetos. A febre também é alta e de início súbito, mas o que realmente define a doença é o comprometimento articular, que pode persistir por meses.

Apesar das diferenças, os sintomas podem se sobrepor, e apenas um profissional de saúde pode confirmar o diagnóstico, por vezes com exames laboratoriais. Ao apresentar qualquer um desses sinais, não se automedique e procure atendimento médico imediatamente. Lembre-se também que a prevenção é a melhor estratégia: elimine os focos de água parada para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.