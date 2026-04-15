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TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com 195 kg de pasta base de cocaína na BR-040

Droga estava escondida em compartimento secreto de caminhão

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/04/2026 05:45

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O condutor foi preso em flagrante em uma praça de pedágio em Barbacena (MG)
O condutor foi preso em flagrante em uma praça de pedágio em Barbacena (MG) crédito: PRF/Reprodução

Um homem de 31 anos foi preso com 195 quilos de pasta base de cocaína na noite dessa terça-feira (14/4), no km 717 da BR-040, em Barbacena (MG), na Região Central do estado.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de carga seguia no sentido Belo Horizonte–Juiz de Fora quando foi abordado na praça de pedágio de Correia de Almeida.

Durante a fiscalização, os agentes localizaram a droga distribuída em 185 tabletes, escondidos em um compartimento preparado sob a carroceria do caminhão.

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De acordo com a corporação, o esconderijo foi descoberto por meio de técnicas avançadas de fiscalização, mas não informaram qual seria.

O condutor é de Juiz de Fora (MG) e foi preso em flagrante.

Ainda conforme a PRF, a quantidade apreendida poderia render até uma tonelada de cocaína após o refino, com valor estimado em milhões de reais.

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A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Barbacena.

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