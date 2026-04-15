Quadrilha de SC é presa com 1 tonelada de fios de cobre furtados em MG

Cinco homens de 31 (2x), 34, 47 e 51 anos foram presos nessa terça-feira (14/4) suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furto de cabos de cobre, em Uberaba (MG), no Triângulo.

Segundo a Polícia Militar, o grupo, oriundo de Santa Catarina, atuava na cidade há cerca de uma semana e utilizava uniformes, veículos e equipamentos para se passar por funcionários de empresa de telefonia, simulando serviços em vias públicas.

Durante a operação, os militares foram informados pela PM de Igarapava (SP) um imóvel no Bairro Estados Unidos, onde encontraram grande quantidade de cabos metálicos. Ao todo, foi apreendida cerca de uma tonelada de fios de cobre, além de ferramentas e maquinário utilizado nos furtos.

Também foram recuperados uma caminhonete Volkswagen Amarok, um caminhão, dois reboques e duas retroescavadeiras.

De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram a apresentar uma suposta ordem de serviço, mas não conseguiram comprovar a autorização. Um representante da empresa proprietária dos cabos confirmou que não havia qualquer trabalho sendo realizado e reconheceu o material como furtado.

Em outro imóvel alugado pelo grupo, os policiais constataram que os ocupantes haviam fugido às pressas, deixando equipamentos ligados e sinais de abandono.

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Os cinco suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia. O material recuperado permaneceu sob responsabilidade da empresa, que deve providenciar a retirada após autorização das autoridades.