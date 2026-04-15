Assine
overlay
Início Gerais
FIOS DE COBRE

Quadrilha de SC é presa com 1 tonelada de fios de cobre furtados em MG

Suspeitos se passavam por funcionários para simular serviços e agir em Uberaba

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/04/2026 06:07

compartilhe

SIGA
×
Os militares localizaram em um imóvel no Bairro Estados Unidos, uma tonelada de fios de cobre
Os militares localizaram em um imóvel no Bairro Estados Unidos, uma tonelada de fios de cobre crédito: PMMG/Reprodução

Cinco homens de 31 (2x), 34, 47 e 51 anos foram presos nessa terça-feira (14/4) suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furto de cabos de cobre, em Uberaba (MG), no Triângulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o grupo, oriundo de Santa Catarina, atuava na cidade há cerca de uma semana e utilizava uniformes, veículos e equipamentos para se passar por funcionários de empresa de telefonia, simulando serviços em vias públicas.

Durante a operação, os militares foram informados pela PM de Igarapava (SP) um imóvel no Bairro Estados Unidos, onde encontraram grande quantidade de cabos metálicos. Ao todo, foi apreendida cerca de uma tonelada de fios de cobre, além de ferramentas e maquinário utilizado nos furtos.

Leia Mais

Também foram recuperados uma caminhonete Volkswagen Amarok, um caminhão, dois reboques e duas retroescavadeiras.

De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram a apresentar uma suposta ordem de serviço, mas não conseguiram comprovar a autorização. Um representante da empresa proprietária dos cabos confirmou que não havia qualquer trabalho sendo realizado e reconheceu o material como furtado.

Em outro imóvel alugado pelo grupo, os policiais constataram que os ocupantes haviam fugido às pressas, deixando equipamentos ligados e sinais de abandono.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os cinco suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia. O material recuperado permaneceu sob responsabilidade da empresa, que deve providenciar a retirada após autorização das autoridades.

Tópicos relacionados:

fios-de-cobre minas-gerais pm uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay