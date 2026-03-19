Novas placas de sinalização são instaladas no Anel Rodoviário de BH

Novas placas de regulamentação começam a ser implantadas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) a partir desta quinta-feira (19/3) no Novo Anel, para reforçar a obrigatoriedade de veículos lentos e de grande porte a circularem na faixa direita, sendo proibida a circulação à esquerda. Ao todo, serão instaladas 88 placas de sinalização.

O objetivo é organizar o tráfego de veículos pesados e leves para aumentar a segurança viária. De acordo com a PBH, cerca de 120 mil veículos passam pela trecho de aproximadamente 27 quilômetros.

Serão instaladas 29 placas de regulamentação (tráfego de veículos pesados na faixa da direita) e 59 placas de regulamentação R-09 (proibido trânsito de caminhões na faixa da esquerda) nas luminárias, nos dois sentidos entre o bairro Olhos D’Água e a Estação São Gabriel.

A regra está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as placas reforçam a necessidade do cumprimento da norma. A medida busca reduzir acidentes e mitigar os riscos gerados pelos pontos cegos dos veículos de grande porte, que limitam o campo visual dos motoristas e elevam a probabilidade de acidentes.

Independentemente da sinalização, o artigo 29, inciso IV, do CTB, determina a obrigatoriedade de veículos mais lentos e de grande porte, como carretas, caminhões e ônibus, trafegarem na faixa da direita.

A norma aponta que em pistas de rolamento com várias faixas de circulação no mesmo sentido, veículos mais lentos e de grande porte devem circular na faixa mais à direita, quando não houver faixa especial a eles destinada. As faixas da esquerda devem ser destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade.

A Prefeitura de Belo Horizonte assumiu a gestão do Anel Rodoviário em junho de 2025. Desde então, estão sendo instalados novos radares de excesso de velocidade, radares de detecção de veículos pesados na faixa da esquerda e placas de sinalização viária.



Fiscalização

A fiscalização da infração relacionada ao uso indevido da faixa da esquerda por veículos de grande porte será feita pela Guarda Civil Municipal, que atualmente conta com equipes 24 horas por dia no Anel Rodoviário.

De acordo com a legislação de trânsito, deixar de manter veículos lentos, pesados ou longos na faixa da direita é infração de natureza média, sujeita à aplicação de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 130,16.

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Desde julho de 2025, já foram registradas 102 autuações no Anel Rodoviário por esse tipo de irregularidade.