PL alvo de manifestação no Anel Rodoviário é aprovado em segundo turno

Projeto define limites do Parque Jacques Cousteau e deixa moradores da ocupação da Vila Maria preocupados com possível despejo

Laura Scardua
Wellington Barbosa
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/02/2026 20:44 - atualizado em 10/02/2026 20:45

Moradores da ocupação Vila Maria temem ser retirados do local
Moradores da ocupação Vila Maria temem ser retirados do local crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A.Press

O Projeto de Lei 9/2025, que trata da definição do traçado do Parque Jacques Cousteau, localizado na Região Oeste de BH, foi aprovado em segundo turno nesta terça-feira (10/2). Entre as determinações da proposta, está a destinação de parte da área para criação de um novo Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam) para a regional. Além disso, o PL reconhece oficialmente a ocupação Vila Maria como parte do perímetro do parque, o que causou aos moradores do local preocupação quanto à possível retirada deles do local, o que motivou a manifestação realizada no Anel Rodoviário nesta manhã.

O projeto recebeu 32 votos favoráveis e 5 contrários. A proposta foi aprovada com o substitutivo assinado pelo vereador Bruno Miranda (PDT), líder do governo na Câmara. A reformulação adicionou ao projeto inicial a implantação do Cersam. A expectativa dos moradores da Vila Maria e de parlamentares como Juhlia Santos (Psol) e Pedro Patrus (PT) era de que a proposta reconhecesse que a área de ocupação é — e deveria continuar sendo — destinada à moradia. 

No entanto, o PL reconheceu, oficialmente, que os limites da ocupação estão dentro do Parque Jacques Cousteau. Para Juhlia Santos, isso implica na retirada dos moradores da Vila Maria. “A gente entende que é um território de disputa, inclusive de especulação imobiliária”, afirmou ao Estado de Minas

Juhlia Santos defende ainda que a área ocupada nunca fez parte do Jacques Cousteau, e que o PL 9/25 propõe essa nova demarcação. “Quando esse projeto chega na Casa, ele desconsidera as pessoas que moram naquela região”, disse. 

Por sua vez, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirma que a ocupação está localizada, e sempre esteve, em uma área de preservação permanente, situada no Parque Jacques Cousteau. “Desde a identificação da irregularidade, a Subsecretaria de Fiscalização de Belo Horizonte (SUFIS) notificou os ocupantes e a reintegração de posse foi requerida pela Procuradoria-Geral do Município”, informou o Executivo municipal.

A PBH, assim como o vereador Bruno Miranda, destacou também que o Cersam Oeste não será construído na área ocupada pelas famílias, que é cercada pela Rua Antônio de Andrade Mendes e Anel Rodoviário, altura do Betânia 

Cersam Oeste 

“O Centro de Referência é um equipamento que se torna cada vez mais importante. O da Região Oeste é muito precário”, afirmou Bruno Miranda (PDT) ao Estado de Minas. O vereador explicou também que a PBH captou um recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para construção do Cersam, e que a proposta prevista no projeto de lei é o último item necessário para emissão do alvará de construção e início das obras, visto que o projeto está pronto e licitado. 

Segundo o parlamentar, o valor do repasse para construção do Cersam Oeste é estimado em R$ 7.981.811,99. Bruno Miranda afirmou que a expectativa é de início das obras ainda neste ano, caso o projeto seja aprovado pelo prefeito de Belo Horizonte.

Projeto de lei

De autoria do Executivo e apresentado em novembro de 2023 pelo então prefeito Fuad Noman, o Projeto de Lei 9/2025 define os limites do Parque Jacques Cousteau, no Bairro Betânia, Região Oeste da capital. O substitutivo assinado pelo vereador Bruno Miranda foi apresentado no ano passado.

O PL 5 altera a Lei 7.431/1998 que dá o nome de Parque Jacques Cousteau ao horto florestal da Betânia, buscando estender a área do parque. Conforme justificativa do projeto inicial, apesar de ter sido instituído em 1971, o parque ainda não tem seus limites definidos no ordenamento jurídico municipal, o que fragiliza sua proteção.

Ao longo da tramitação em 1º turno, o PL 9/2025 recebeu 10 emendas, entre elas o Substitutivo-Emenda 10 com descrição técnica detalhada e mapa anexo da área do parque. 

Outras emendas buscavam garantir no artigo 1º do texto a previsão de que áreas ocupadas dentro do perímetro original do parque continuariam destinadas à moradia, sendo incluídas em programas de urbanização e regularização fundiária; a realização de consulta pública com a participação das comunidades diretamente afetadas; a elaboração de Plano de Proteção e Plano de Manejo participativo; a instalação de placas informativas em todos os acessos do parque; instituição de medida de compensação ambiental pela redução da área; e ainda abordavam a origem dos recursos destinados às despesas de execução e altera o prazo de entrada em vigor da lei.

Manifestação 

A possível retirada dos moradores da Vila Maria foi o motivo da manifestação que fechou e travou o trânsito no Anel Rodoviário na manhã desta terça-feira (10/2). Segundo os manifestantes, mais de 120 famílias, cerca de 300 pessoas, correm o risco de ser  desalojadas, incluindo idosos, pessoas com deficiência física e crianças de colo. “Chegamos ao ponto de fechar o Anel porque a prefeitura não quer conversar com a gente. Eles não ouvem as famílias”, disse a moradora Rosângela Gomes, de 41 anos.

Por sua vez, a PBH afirmou que: “O município apresentou diversas tentativas de solução consensual, com a apresentação de propostas às famílias, incluindo a oferta de abono pecuniário, além da realização de diversas audiências de conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).”

O caso da ocupação Vila Maria é antigo e já envolveu uma ação de despejo para reintegração de posse movida pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2022. À época, lideranças locais disseram ao Estado de Minas que o terreno é uma propriedade privada da Continental Materiais de Construção, cujo uso teria sido concedido, em documento assinado pelo dono, Eduardo Frizzolla, a Maria Ferreira Gomes, que trabalhou para ele por décadas. A prefeitura não reconhece a versão dos moradores sobre o terreno.

Em 2022, durante a pandemia de COVID-19, a PBH tentou despejar as famílias. No entanto, em 20 de julho daquele ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, por tempo indeterminado, a reintegração de posse do terreno, alegando violação dos direitos humanos – durante a pandemia essas ações não eram permitidas – e determinando que fosse feito um planejamento, com o cadastro das famílias que moram no local e previsão de reassentamento imediato.

