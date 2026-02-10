Efeito dominó: protesto no Anel congestiona saídas de bairros de BH

Um protesto contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria provoca um nó no trânsito de Belo Horizonte (MG) na manhã desta terça-feira (10/2). Trajetos que normalmente levam cerca de 20 minutos chegam a durar até duas horas para alguns moradores.

A manifestação bloqueia trechos do Anel Rodoviário na altura do bairro Betânia e causa reflexos em diversas vias da região Oeste da capital, com congestionamentos, desvios improvisados e atrasos para quem tenta chegar ao trabalho, à escola ou a outros compromissos.

Segundo a BHTrans, a orientação é que motoristas evitem a região, já que o bloqueio gera um “efeito dominó” no trânsito, principalmente na região Oeste, com impacto que se espalha gradativamente para outros pontos da cidade. O órgão alerta que os reflexos podem ser sentidos em praticamente todas as principais vias da capital. Há retenções nas saídas do Buritis, no Bairro das Indústrias, no Betânia, na Avenida Waldyr Soeiro Emrich e na Avenida Teresa Cristina, vias que dão acesso ao Anel Rodoviário, utilizado por quem segue em direção a Vitória (ES).

Por volta de 6h45, o congestionamento no sentido Rio de Janeiro (RJ) chegou a cerca de 7 quilômetros, enquanto a lentidão no sentido Vitória se aproxima de 3 quilômetros, de acordo com a BHTrans. O ato é acompanhado por equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Às 6h55, em negociação com os manifestantes, a Polícia Militar conseguiu liberar duas faixas no sentido Rio de Janeiro. Já no sentido Vitória, o tráfego foi desviado para a pista marginal.

Mesmo assim, a lentidão é grande nos dois sentidos, especialmente a partir do trevo do Betânia. No Anel, o fluxo chegou a ser reduzido de duas faixas para apenas uma, o que agrava ainda mais o congestionamento. O Waze, aplicativo de trânsito, mostra diversas ruas e avenidas congestionadas.

Diversas vias foram afetadas por causa da manifestação no Anel Rodoviário de BH na manhã desta terça-feira (10/2) Waze/Reprodução

A Polícia Militar atua na retirada de entulhos e na liberação da via, mas o trabalho deve levar um tempo grande. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para apagar focos de incêndio registrados na manifestação.

Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH Wellington Barbosa/EM/DA Press O protesto bloqueou os dois sentidos da via Wellington Barbosa/EM/D.A Press O morador Francisco Melo, de 56 anos, conta que a mobilização é motivada pela demora na realocação das famílias que vivem às margens da rodovia. Wellington Barbosa/EM/DA Press Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH Wellington Barbosa/EM/DA Press Manifestação contra a possível desapropriação de moradores da Vila Maria trava o trânsito no Anel Rodoviário de BH Wellington Barbosa/EM/DA Press Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local. Wellington Barbosa/EM/DA Press Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local. Wellington Barbosa/EM/DA Press Segundo moradores da Vila Maria, cerca de 200 famílias vivem no local. Wellington Barbosa/EM/DA Press Motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário, na altura do Betânia, em Belo Horizonte, passam pela marginal da via, que está tomada por esgoto, para fugir do congestionamento Wellington Barbosa/EM/DA Press Voltar Próximo

Além do bloqueio, motoristas que tentam escapar do engarrafamento pela marginal enfrentam outro problema: uma boca de lobo entupida faz o esgoto transbordar e a água se espalha pela pista, dificultando ainda mais a passagem de veículos.

O impacto é sentido por quem depende do trajeto diariamente. A motorista de aplicativo Elaine Pereira conta que uma corrida que normalmente leva cerca de 20 minutos quase dobra de tempo. “Hoje está dando mais de 40 minutos. A diferença é enorme, a gente fica parado sem saber se anda ou se volta”, relata.

Ana Castro, que tenta chegar ao trabalho, diz que chega a chamar um carro por aplicativo, mas desiste ao ver o valor da corrida. “O preço está muito alto por causa do trânsito. Não tem condição de pagar. Vou ter que esperar ou tentar voltar pra casa”, conta.

O estudante Vitor Silva, que segue para um curso de mecânica automotiva no Senai, acabou desistindo de ir à aula. “Normalmente eu gasto uns 30 minutos nesse caminho. Hoje já tem mais de uma hora que estou parado aqui. O horário do curso é só até 7h30, então vou ter que voltar pra casa”, diz.

Já a agente de saúde Olga Maria, que trabalha no centro de saúde do Bairro das Indústrias, também ficou presa no congestionamento. “Em dias normais, do Bom Sucesso até lá eu levo uns 15 minutos. Hoje entro no ônibus às 6h30 e fico parada aqui até agora. Já aviso no trabalho, mando foto, mas a gente fica esperando, não tem o que fazer”, conta.

O congestionamento se estende para a Via do Minério e afeta o trânsito na região do Barreiro. Todos os acessos ao Anel Rodoviário apresentam lentidão. A recomendação é que motoristas utilizem aplicativos de navegação e, se possível, evitem o trecho.