BR-251: acidente entre duas carretas e dois caminhões deixa dois feridos

Um acidente envolvendo duas carretas e dois caminhões-pipa deixou duas pessoas feridas, no final da manhã desta quarta-feira (15/4). A batida aconteceu na BR-251, na altura do km 473, na perigosa Serra de Francisco Sá, no município homônimo, no Norte de Minas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, uma carreta-baú, carregada de sal mineral, descia a serra no sentido Salinas/Francisco Sá quando o seu condutor perdeu o controle da direção. O veículo de carga bateu na lateral de uma outra carreta (cuja carga não foi revelada), que seguia na mesma direção.

Na sequência, a carreta desgovernada bateu em dois caminhões-pipas novos, que subiam a serra, em sentido contrário. Não foi informado o destino dos caminhões-pipas, que são muito utilizados no Norte de Minas para levar água para famílias de comunidades rurais afetadas pela seca.

O motorista da carreta com a carga de sal mineral, de 38 anos, sofreu fraturas nas duas pernas. Um homem, de 37, condutor de um dos caminhões-pipa, reclamou de dor torácica e possível fratura nas costelas. As duas vítimas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para hospital de Montes Claros, na mesma região do estado.

Fogo e trânsito interrompido

Uma das carretas envolvidas no acidente teve um princípio de incêndio, mas foi inicialmente controlado por populares. Com a chegada dos bombeiros foi realizado o rescaldo, eliminando o risco de reinício das chamas.

Houve, ainda, derramamento de combustível na pista. Os militares utilizaram serragem para conter o líquido inflamável, minimizando o risco de incêndio ou explosão.

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O trânsito ficou totalmente interrompido no local por cerca de uma hora e meia, ocorrendo a liberação da pista após o trabalho de retirada dos veículos envolvidos no acidente.