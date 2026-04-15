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COMBATE AO TRÁFICO

Dupla é presa com 200 kg de maconha em Contagem

Dois homens, de 22 e 28 anos, possuem registros por crimes de roubo qualificado, receptação, adulteração de sinal identificador veicular e tráfico de drogas

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
15/04/2026 16:39

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Em ação de combate ao tráfico de drogas, desencadeada na manhã desta quarta-feira (15/4), a Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens, de 22 e 28 anos, em posse de aproximadamente 200 quilos de maconha
Em ação de combate ao tráfico de drogas, desencadeada na manhã desta quarta-feira (15/4), a Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens, de 22 e 28 anos, em posse de aproximadamente 200 quilos de maconha crédito: Divulgação/PCMG

Dois homens, de 22 e 28 anos, foram presos em flagrante com aproximadamente 200 quilos de maconha no Bairro Novo Progresso, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. A dupla foi abordada pela Polícia Civil (PCMG) na manhã desta quarta-feira (15/4) durante uma operação de combate ao tráfico de drogas.

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O veículo em que os suspeitos estavam foi interceptado pelos policiais da 2ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (Decna), unidade vinculada ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), que localizaram a droga no interior do carro.

De acordo com a PCMG, os dois possuem histórico criminal, incluindo registros por roubo qualificado, receptação, adulteração de sinal identificador veicular e tráfico de drogas.

A corporação informou que as investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e desarticular a organização criminosa.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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