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TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com 341 barras de maconha em MG; prejuízo é de R$ 700 mil

Veículo roubado no Rio de Janeiro seria usado para transportar droga até BH

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/04/2026 10:40

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Ação policial apreende 341 barras de maconha e recupera veículo roubado, causando prejuízo de R$ 700 mil ao crime organizado
Ação policial apreende 341 barras de maconha e recupera veículo roubado, causando prejuízo de R$ 700 mil ao crime organizado crédito: PMRv/Reprodução

Um homem foi preso ao fugir da polícia, bater o carro e ser flagrado com 341 barras de maconha na madrugada deste sábado (11/4), na MG-050, em Passos (MG), no Sul do estado.

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Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a equipe realizava uma operação quando deu ordem de parada a um Hyundai HB20 azul. O motorista reduziu a velocidade, mas fugiu em seguida, iniciando uma perseguição. Após cerca de 10 quilômetros, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu às margens da rodovia.

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Durante a abordagem, os militares encontraram grande quantidade de maconha no porta-malas do veículo. Em vistoria, também foi constatado que o carro estava com sinais adulterados e havia sido roubado no Rio de Janeiro (RJ).

O suspeito informou que recebeu o veículo já carregado em Ribeirão Preto (SP) e que levaria a droga até Belo Horizonte, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

A ação policial resultou na apreensão de 341 barras de maconha, na recuperação do veículo roubado e em um prejuízo estimado de R$ 700 mil ao crime organizado.

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O homem foi preso e encaminhado à delegacia.

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