Adolescente é apreendido com escopeta e 151 buchas de maconha em Contagem

Um adolescente de 17 anos foi apreendido durante uma operação contra o tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira (9/4), no Bairro Colorado, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada em um ponto conhecido como “da dois”, identificado como área de intenso comércio de drogas. Durante monitoramento, os militares abordaram um indivíduo suspeito de vender entorpecentes.

Ao perceber a presença da polícia, o menor tentou fugir e dispensou os materiais ilícitos, mas foi contido pelos militares.

Durante as buscas, foram apreendidos um revólver calibre .32, duas escopetas, duas munições do mesmo calibre, 151 buchas de maconha, 86 pinos de cocaína e R$ 176 em dinheiro.

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O adolescente foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes.