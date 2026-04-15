‘Não é sobre valores’; família de motociclista morto pede justiça em BH

Na manhã desta quarta-feira (15/4), familiares e amigos das vítimas do acidente que matou o motociclista Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, fizeram uma manifestação em Belo Horizonte (MG) cobrando justiça após a soltura do motorista da caminhonete envolvida na ocorrência.

Vestindo com camisas estampadas com o rosto de Danilo, amigos e familiares se reuniram às margens do Anel Rodoviário, na altura do viaduto São Francisco, na região Nordeste da capital, e seguiram em caminhada até a Praça Sete, no Centro.

Os manifestantes pediam responsabilização do empresário Luis Henrique Rodrigues Pierazolli, liberado após a audiência de custódia mediante pagamento de fiança de pouco mais de R$ 48 mil.

Danilo morreu na madrugada de domingo (12/4), após a moto que conduzia colidir com uma caminhonete na rodovia MGC-356, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Um adolescente de 16 anos, que estava na garupa, ficou gravemente ferido e segue internado.

O irmão da vítima, Kleynner Lopes explicou que a manifestação começou a ser organizada por amigos de Danilo, integrantes de um grupo de motociclistas de Ribeirão das Neves, logo após o sepultamento. Segundo ele, a soltura do empresário intensificou a mobilização da família.

“A gente já tinha a intenção de participar, sim, para mostrar que queremos justiça pela vida do Danilo. Todavia, o ato da soltura trouxe mais força para a família, para a gente correr atrás de justiça. R$ 48 mil, infelizmente, não é um valor que respeita a vida do Danilo. Não é sobre valores, não é sobre recursos, é sobre a vida de uma pessoa que agora não está mais com a gente”, afirmou.

Ele também relatou a indignação diante da decisão. “A gente reagiu com indignação com o que foi apresentado. Infelizmente, não queremos isso. Não é sobre valores, é sobre uma vida. Ele foi solto e fica aquela sensação de que a justiça não vai ser cumprida.”

Kleynner disse também que a família já iniciou os trâmites legais e acompanha o caso judicialmente. “Já estamos com advogado, ele já está no circuito para os próximos passos, mas fica aquela impressão de que a justiça não será feita. Ainda assim, a gente acredita na justiça e está movimentando tudo dentro dos princípios legais.”

Ele acrescentou que a família optou por conceder perdão, sem abrir mão da responsabilização. “A gente libera o perdão, mas quer que a justiça prevaleça.”

O advogado da família, Tiago Lenoir, afirmou que assumiu o caso após a audiência de custódia e que, neste momento, analisa o inquérito. Lenoir disse que fará contato com o delegado responsável pelas investigações e também com o Ministério Público.

A defesa pretende solicitar a reavaliação das medidas cautelares impostas ao investigado, que considera brandas diante da gravidade do caso, que envolve uma vítima fatal e um adolescente internado em estado gravíssimo no CTI.

O advogado acrescentou que novas providências legais devem ser adotadas, incluindo articulações com o Ministério Público e a Polícia Civil, e destacou a necessidade de resguardar os direitos da esposa e dos familiares de Danilo.

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A reportagem entrou em contato com a defesa do empresário Luís Henrique Rodrigues Pierazolli e, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. O espaço segue aberto.