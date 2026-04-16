'Inacreditável ter sido assim', desabafa irmão sobre morte de cinegrafista

O velório de Rodrigo Lapa, de 49 anos, cinegrafista da TV Band Minas, aconteceu na tarde desta quinta-feira (16/4), no Cemitério do Bonfim, no bairro Bonfim, localizado na Região Noroeste de Belo Horizonte. Na cerimônia, marcada por homenagens, seu irmão, Ricardo Lapa, destacou o legado de alegria e solidariedade deixado por ele, lembrando que Rodrigo "sempre via a vida da melhor forma" e contagiava todos ao seu redor. O cinegrafista morreu na tarde de ontem em um acidente na BR-381.

Profissional da Band Minas, o gaúcho Rodrigo Lapa conciliava o jornalismo com a arte de levar alegria a crianças e colegas Reprodução/Redes Sociais

Familiares, amigos e colegas de profissão compareceram ao velório para se despedir de Rodrigo, que era conhecido não apenas pelo trabalho como cinegrafista, mas também pela personalidade leve e agregadora. Segundo relatos, ele tinha facilidade em fazer amizades e era lembrado por transformar ambientes com seu bom humor e disposição para ajudar.

Em depoimento durante a despedida, Ricardo relembrou momentos marcantes ao lado do irmão. "Gostava de muita coisa, né? Gostava de tudo. Ele era... é muito difícil falar o que que ele não gostava de fazer, sabe? E as habilidades que ele tinha, nem se fala. Fazia manutenção de carro, de moto e também pintava a casa. Muitas coisas que você nem imagina, ele dava um jeito! Era muito alegre", contou.

Ricardo Lapa fala em velório do irmão Rodrigo, cinegrafista da Band, que morreu em acidente na BR-381. Leandro Couri/EM/D.A Press

Ele destacou que Rodrigo enfrentava situações difíceis com leveza, inclusive durante períodos de internação. "Ele ficou em coma induzido uma vez, né? Para fazer uma diálise. E aí, quando ele voltou, me viu e já estava cheio de ideias mirabolantes", compartilhou.

O parente também ressaltou a relação próxima entre os dois, marcada por companheirismo e ausência de conflitos. "Ele era muito alegre. Onde ele ia, contagiava todo mundo. Qualquer situação complicada, ele sempre chegava com uma forma diferente de encarar", afirmou. "É inacreditável ter sido assim".

A despedida no Cemitério do Bonfim segue ao longo da tarde, reunindo aqueles que conviveram com o falecido e que agora prestam suas últimas homenagens a um profissional e amigo descrito como inesquecível.

O acidente na BR-381

O acidente ocorreu no trecho de Ravena, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo o carro de reportagem da emissora e um caminhão. A colisão, de grande impacto, matou o jornalista ainda no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima