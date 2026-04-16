Caminhonete de prefeitura de MG é apreendida com mercadorias estrangeiras

Uma caminhonete da Prefeitura de Buritizeiro, no Norte de Minas, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazendo o transporte de várias mercadorias de origem estrangeira, sem documentação fiscal válida, na BR 381 (Fernão Dias), em Carmo da Cachoeira, no Sul do estado. Quatro pessoas que viajavam no veículo foram detidas e encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil de Varginha, também no Sul mineiro.

A apreensão ocorreu nessa quarta-feira (15/4) durante operação de combate ao crime realizada pela PRF na Fernão Dias. De acordo com a corporação, na carroceria da caminhonete eram transportados vários tipos de mercadoria de origem estrangeira, sem documentação fiscal, como maquiagens, ferramentas e eletrônicos.

Procurada, nesta quinta-feira (16/4), a Prefeitura de Buritizeiro, por meio de nota, informou que “tomou ciência dos fatos e já instaurou procedimento para apuração”. Alegou que ”as informações estão sendo devidamente analisadas pelos setores responsáveis”.

De acordo com a PRF, as informações apuradas, inicialmente, indicam que o veículo da prefeitura da cidade do Norte de Minas, “abastecido com recursos do erário e conduzido por servidor municipal em horário de serviço, foi utilizado para deslocamento até São Paulo com o objetivo exclusivo de adquirir produtos destinados ao abastecimento de uma loja privada em Pirapora”.

A Polícia Rodoviária Federal informou também que, além do motorista, na caminhonete viajam servidores públicos municipais, “evidenciando o emprego direto de mão de obra custeada pelo poder público em benefício de atividade comercial particular”.

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Ainda de acordo com a PRF, foram colhidos relatos junto aos ocupantes do carro da prefeitura que apontam que “a ação teria sido realizada a pedido de um ex-prefeito do município, o que reforça os indícios de desvio de finalidade no uso da estrutura administrativa".