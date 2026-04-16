MG: criança de 6 anos prende o dedo em zíper e bombeiros são acionados

Um menino de seis anos ficou com o dedo anelar da mão esquerda preso em um puxador de zíper, na tarde desta quarta-feira (15/4), em Formiga (MG), na Região Oeste do estado.

A mãe da criança a levou até o Corpo de Bombeiros para que o objeto fosse retirado. Utilizando um corta-anel, os militares removeram o objeto.

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Não foi necessário atendimento médico.

