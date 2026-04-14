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ABANDONO DE INCAPAZ

Duas crianças, de 7 e 8 anos, são encontradas abandonadas em casa em MG

Mãe é a suspeita de abandonar os dois filhos sozinhos na residência no interior de MG

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/04/2026 06:38 - atualizado em 14/04/2026 07:25

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Aumentar a capacidade emocional das crianças ensina a lidar com adversidades futuras
A mulher apontada como responsável não foi localizada até o momento do fechamento da ocorrência - (Imagem Ilustrativa) crédito: pvproductions/FreePik

Dois irmãos, de 7 e 8 anos, foram encontrados sozinhos em uma casa no distrito de Santa Rita Durão, em Mariana (MG), na Região Central do estado. O caso foi registrado  pela Polícia Militar na noite desssa segunda-feira (13/4), como abandono de incapaz.

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A PM foi até o imóvel ao receber uma denúncia de que duas crianças lá estavam abandonadas e encontraram a casa aberta, com a televisão ligada, mas sem resposta ao chamado na porta.

A equipe entrou na residência e encontrou as duas crianças dormindo em um dos quartos, sem a companhia de um adulto. Ainda segundo o registro, vizinhos não souberam informar quem seria o responsável pelas crianças.

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Quando a PM fazia buscas, o pai das crianças chegou e relatou aos policiais que mora em Barão de Cocais (MG) e usa a casa apenas aos fins de semana. Ele afirmou ter sido informado por terceiros de que a ex-companheira teria deixado os filhos no local e ido embora.

A mulher apontada como responsável não foi localizada até o momento. As crianças não apresentavam lesões aparentes e ficaram sob os cuidados do pai, que foi orientado a procurar o Conselho Tutelar para acompanhamento do caso.

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A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, que deve investigar as circunstâncias do abandono.

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