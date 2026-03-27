Viciado no 'tigrinho' é abandonado pela esposa e bota fogo na casa do sogro

Suspeito é procurado; imóvel ficou destruído no interior de Minas. Mulher vai pedir medida protetiva

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/03/2026 10:30

O suspeito segue foragido, e a família pretende solicitar medida protetiva crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 32 anos ateou fogo na casa do sogro, de 59, nessa quarta-feira (25/3), em João Pinheiro (MG), na Região Noroeste do estado.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas para o Bairro Itaipu e encontraram o Corpo de Bombeiros já atuando no combate às chamas. No momento do incêndio, não havia ninguém dentro da residência.

O sogro relatou que a filha mantinha um relacionamento de 13 anos com o suspeito e que o casal estava em processo de separação, motivado por problemas relacionados a jogos de apostas on-line.

De acordo com ele, a filha deixou a casa no dia anterior e foi para a residência do pai, pedindo que o companheiro saísse do imóvel no dia seguinte, já que a casa pertence ao sogro. O suspeito, no entanto, teria se recusado e feito ameaças.

Ainda segundo o relato, o homem chegou a dizer para a mulher que faria “uma besteira” e orientou que retirassem animais do local. Aviso ignorado pela companheira.

Parte significativa da casa foi destruída pelo incêndio. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

O suspeito segue foragido, e a família pretende solicitar medida protetiva.

