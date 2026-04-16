MG: batida entre moto e carreta na BR-040 mata motociclista nesta quinta
Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (16/4) e interditou os dois sentidos da rodovia, mas trânsito segue em "siga e pare" no sentido Rio de Janeiro
O acidente entre uma carreta e uma moto na BR-040, em Itabirito, na Região Central, deixou um motociclista morto na manhã desta quinta-feira (16/4).
De acordo com a EPR Via Mineira, que administra o trecho, o acidente ocorreu na altura do km 588 por volta das 10h40, no sentido Rio de Janeiro. A morte foi constatada no local.
Segundo a concessionária, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica também foram acionadas.
Devido à ocorrência, o trecho ficou interditado nos dois sentidos, mas foi liberado no sistema de pare e siga por uma faixa do sentido Rio de Janeiro às 11h20.