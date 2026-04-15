Repórter da Band Minas está em coma após acidente na BR-381, afirma tia

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A repórter da TV Band Minas Alice Ribeiro, de 35 anos, está em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, após um grave acidente na BR-381, na altura de Ravena, distrito de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação foi confirmada por uma tia da jornalista, que preferiu não se identificar.

Alice, segundo informou a familiar, teve traumatismo craniano e fraturas pelo corpo após o carro de reportagem no qual ela estava bater de frente com um caminhão no início da tarde desta quarta-feira (15/4).

Em contato com a reportagem, a assessoria da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, responsável pela gestão do hospital, disse que não poderia dar detalhes do quadro de saúde da jornalista em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Alice foi transportada da rodovia para a unidade de saúde pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros. O cinegrafista que a acompanhava, Rodrigo Lapa, de 49 anos, dirigia o veículo e morreu no local.

Eles retornavam de uma reportagem sobre a importância da duplicação da BR-381 para a redução de acidentes quando a colisão aconteceu.

Em comunicado, a TV Band manifestou pesar pela morte do profissional e informou que está prestando assistência aos familiares das vítimas. "A 'Band Minas' lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos e está já prestando toda assistência aos familiares das vítimas."

Com passagens pela Band Minas entre 2022 e 2024, Rodrigo retornou à emissora em dezembro de 2025. "Neste curto período, demonstrou sua versatilidade e compromisso com a notícia em coberturas marcantes, como a alegria do Carnaval de Belo Horizonte e a sensibilidade necessária no acompanhamento da tragédia das chuvas na Zona da Mata", frisou a Band Minas.

Fora da redação, Rodrigo também atuava como palhaço para crianças hospitalizadas. O cinegrafista deixa esposa e uma filha de 7 anos.

Além do canal de TV, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG) lamentou a morte de Rodrigo Lapa e desejou pleno restabelecimento para Alice Ribeiro: "O sindicato se coloca à disposição das famílias e manifesta toda sua solidariedade aos familiares e colegas de trabalho da dupla, e segue na torcida para que Alice se recupere."

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O governador Mateus Simões (Novo) também se pronunciou nas redes sociais, afirmando ter recebido a notícia com tristeza. "Meus sentimentos à 'Band' e à família do cinegrafista Rodrigo Lapa. Sigo em oração pela recuperação da repórter e mãe Alice Ribeiro, que está em estado grave", escreveu. Além de Simões, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) compartilhou nota de pesar: "Transmito meus sentimentos aos familiares e aos amigos das vítimas."