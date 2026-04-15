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IRREGULARIDADE

Lar de idosos sem alvará é fechado pela Vigilância Sanitária na Grande BH

O local, em Pedro Leopoldo, abrigava 12 pessoas. Após denúncias, uma fiscalização encontrou várias irregularidades que colocam em cheque a saúde dos idosos

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
15/04/2026 17:47 - atualizado em 15/04/2026 17:49

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Vários medicamentos estavam armazenados de forma inadequada, possivelmente prejudicando sua eficácia e a saúde dos idosos
Vários medicamentos estavam armazenados de forma inadequada, possivelmente prejudicando sua eficácia e a saúde dos idosos crédito: Secretaria de Saúde de Pedro Leopoldo/Reprodução

A Vigilância Sanitária interditou um lar de idosos que abrigava 12 pessoas em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (13/4). Durante uma vistoria, realizada após denúncias, foram constatados a falta de funcionários e de alvará sanitário, estrutura física inadequada e o armazenamento incorreto de medicações, incluindo insulina fora de ambiente refrigerado.

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A prefeitura afirmou que os idosos também não tinham os estímulos psicossociais necessários e, por isso, com a ajuda da Guarda Municipal e da equipe técnica de assistência à saúde, eles foram examinados e encaminhados aos cuidados de suas famílias ou de casas de repouso regularizadas. 

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Não foram encontrados sinais de maus-tratos aos idosos do Privilégio Residencial Geriátrico e Centro de Bem-Estar Ltda. Ainda assim, a Secretaria Municipal de Saúde informou que acompanha o caso.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck 

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