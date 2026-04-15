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ÁGUA GRATUITA

Ampliação de bebedouros públicos é aprovada pela Câmara de BH

Projeto prevê instalação em praças, parques e áreas movimentadas. A proposta segue para sanção da prefeitura

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
15/04/2026 19:28

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Estudantes se refrescam com ajuda de bebedouro na Praça da Liberdade, Bairro Funcionários, na Região centro Sul de Belo Horizonte
Estudantes se refrescam com ajuda de bebedouro na Praça da Liberdade, Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou, em votação unânime nesta terça-feira (14/4), o projeto de lei que cria um programa para instalação de bebedouros públicos na capital mineira. A proposta recebeu 39 votos favoráveis e agora segue para sanção do Executivo municipal.

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De autoria da vereadora Luiza Dulci (PT), o texto prevê a implantação dos equipamentos em praças, parques, calçadões e outros pontos de grande circulação. A iniciativa busca ampliar o acesso gratuito à água potável na cidade, especialmente em locais com grande fluxo de pessoas.

Atualmente, Belo Horizonte conta com poucos bebedouros públicos, como o instalado no refúgio climático da Rua Carijós, no Centro da cidade. Com a aprovação do projeto, a expectativa é expandir o número desses pontos em diferentes regiões da capital.

Os modelos propostos são feitos em alvenaria, o que reduz a possibilidade de vandalismo. Além disso, os equipamentos devem ser acessíveis e contar com estruturas que permitam o consumo de água também por animais.  

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A proposta estabelece ainda que a instalação e manutenção dos bebedouros será de responsabilidade da prefeitura, que poderá firmar parcerias com organizações não governamentais e a iniciativa privada para viabilizar o projeto. A autora da proposta afirmou que deve destinar emenda parlamentar para a instalação das primeiras unidades ainda neste ano.

Segundo a vereadora, a medida ganha ainda mais relevância diante das mudanças climáticas e do aumento das temperaturas. "Garantir o acesso à água potável nas vias públicas, especialmente para quem mais precisa, como pessoas em situação de rua, é uma necessidade urgente", afirmou.

Calor intenso

A aprovação do projeto ocorre em um contexto de temperaturas elevadas em Belo Horizonte. Em 28 de dezembro de 2025, a capital registrou a maior temperatura do ano: 35,5°C, na Região de Venda Nova, segundo a Defesa Civil municipal. A mesma marca já havia sido registrada em 7 de outubro do mesmo ano.

Nos dias anteriores, os termômetros também indicaram calor intenso. Em 26 de dezembro, a cidade teve 35,2°C, enquanto no dia 27, a máxima foi de 35°C, ambas registradas também em Venda Nova. 

A capital chegou a ficar em alerta para onda de calor, caracterizada quando as temperaturas máximas ultrapassam em pelo menos 5°C a média mensal por cinco dias consecutivos, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Diante desse cenário, a Defesa Civil recomenda que a população se mantenha hidratada, evite exposição ao sol entre as 10h e as 16h, use proteção, como chapéu e protetor solar, além de priorizar refeições leves e ambientes ventilados.

Água como direito fundamental

A criação do programa de bebedouros públicos também está alinhada a outra iniciativa recente da Câmara. Em novembro do ano passado, foi aprovada uma proposta que incluiu o acesso à água como direito fundamental na Lei Orgânica do município, tornando Belo Horizonte a primeira capital brasileira a adotar essa medida.

Para a autora do projeto, a instalação dos bebedouros representa um passo importante para tornar esse direito efetivo no dia a dia da população.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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