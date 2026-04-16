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DECISÃO JUDICIAL

Homem é condenado por tentar matar a ex na frente da filha do casal em BH

Réu recebeu pena de 14 anos de reclusão e 3 meses de detenção por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
16/04/2026 13:34 - atualizado em 16/04/2026 14:08

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Mulher temerosa em possível relacionamento abusivo, com fundo escuro
Homem é condenado por tentar matar a ex na frente da filha do casal em BH | Imagem ilustrativa crédito: Istock/reprodução

Um homem foi condenado a 14 anos de reclusão e 3 meses de detenção por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, em Belo Horizonte (MG). Segundo a Justiça, o réu descumpriu a medida protetiva e se recusava a aceitar o fim do relacionamento.

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O crime aconteceu no Bairro Esperança, na Região do Barreiro, em 13 abril de 2023. Naquele dia, o homem invadiu a casa da vítima suspeitando que ela estivesse com outro homem. Com uma das mãos, jogou álcool líquido sobre a mulher enquanto segurava um isqueiro na outra, tentando atear fogo nela.

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A vítima reagiu e os dois começaram a lutar. Após o ataque, a mulher foi socorrida por um vizinho.

Segundo o processo, o casal manteve um relacionamento conturbado por 15 anos, período durante o qual teve duas filhas. Uma delas, que tinha três anos na época, presenciou a violência.

Cansada das agressões e violência doméstica, a mulher decidiu terminar e pediu uma medida protetiva contra o ex-companheiro, mas a determinação judicial não foi respeitada.

A sentença apresentada nesta terça-feira (15/4) foi dada pelo juiz presidente Marco Antônio Silva do 1º Tribunal do Júri da capital. O réu foi responsabilizado por tentativa de feminicídio — crime caracterizado quando a violência ocorre em razão da condição de mulher, em contexto de violência doméstica e familiar — e também por descumprimento de medidas protetivas de urgência.

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*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

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