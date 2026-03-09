Feminicídio em alta: entenda os fatores por trás do crescimento no Brasil

O aumento do feminicídio no Brasil, que se manifesta em diferentes estados e faixas etárias, chama a atenção de especialistas, autoridades e da sociedade em geral. Dados recentes de secretarias de segurança e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, ano após ano, o número de mulheres mortas em razão de sua condição de gênero segue elevado, mesmo com leis específicas em vigor. Esse cenário levanta uma questão central: por que os casos continuam crescendo, apesar da maior visibilidade e de instrumentos legais de proteção?

Para compreender esse fenômeno, é necessário observar não apenas os números, mas também os contextos em que essas mortes acontecem. Na maioria das ocorrências de feminicídio, o agressor mantém um vínculo próximo com a vítima: parceiro, ex-companheiro ou familiar. As situações geralmente envolvem histórico de violência doméstica, controle e ameaças prévias. Assim, o problema não se limita a crimes isolados, pois se relaciona a padrões culturais, falhas de proteção e desigualdades estruturais que impactam diretamente a vida das mulheres no país. Além disso, esses fatores se combinam e produzem um cenário de risco constante para milhões de brasileiras.

O que é feminicídio e por que é diferente de outros homicídios?

O termo feminicídio define o assassinato de uma mulher motivado por sua condição de gênero, normalmente ligado à violência doméstica, ao menosprezo ou à discriminação. No Brasil, a Lei nº 13.104/2015 inclui o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio. Portanto, quando as autoridades comprovam esse contexto, a pena aumenta e o sistema de justiça trata o crime com maior gravidade.

Na prática, o feminicídio costuma ocorrer após uma sequência de agressões psicológicas, físicas, sexuais ou patrimoniais. Em muitos casos, registros de boletins de ocorrência, medidas protetivas descumpridas e ameaças anteriores já demonstram o risco. A diferença em relação a outros homicídios não está apenas no resultado fatal, mas também no conjunto de violências de gênero que antecedem o crime. Por isso, especialistas destacam a importância de identificar sinais de risco ainda nas primeiras ocorrências de violência doméstica. Além disso, profissionais recomendam intervenções rápidas, integradas e firmes para interromper o ciclo de agressões.

Feminicídio em alta no Brasil: quais fatores explicam esse crescimento?

O crescimento dos casos de feminicídio no Brasil resulta de uma combinação de fatores sociais, econômicos e institucionais. Um dos elementos mais citados é a cultura machista, que ainda naturaliza o controle sobre o corpo, a rotina e as relações afetivas das mulheres. Em muitos ambientes, a ideia de que o homem detém poder de decisão sobre a parceira permanece forte. Isso facilita situações de ciúme extremo, perseguição e ameaças quando a mulher decide terminar o relacionamento.

Outro aspecto relevante envolve a subnotificação da violência. Nem todas as agressões chegam às delegacias, sobretudo em regiões periféricas ou áreas rurais, onde o acesso às redes de proteção enfrenta limitações importantes. O medo de represálias, a dependência financeira, a falta de apoio familiar e a desconfiança no sistema de justiça também contribuem para que muitas mulheres permaneçam em relações abusivas por mais tempo. Assim, o risco de um desfecho letal aumenta de forma significativa.

Especialistas também apontam fatores estruturais, como:

Desigualdade socioeconômica: mulheres com menor renda e escolaridade costumam ter menos opções para sair do ciclo de violência.

mulheres com menor renda e escolaridade costumam ter menos opções para sair do ciclo de violência. Falta de políticas públicas contínuas: governos que interrompem programas de proteção, acolhimento e atendimento psicológico prejudicam diretamente a prevenção.

governos que interrompem programas de proteção, acolhimento e atendimento psicológico prejudicam diretamente a prevenção. Armas de fogo em casa: a presença de armas aumenta a letalidade das agressões em conflitos domésticos e torna qualquer ameaça mais grave.

a presença de armas aumenta a letalidade das agressões em conflitos domésticos e torna qualquer ameaça mais grave. Demora nas respostas estatais: autoridades que não fiscalizam ou não cumprem medidas protetivas deixam a vítima muito mais exposta ao agressor.

Como as políticas públicas podem reduzir os casos de feminicídio?

O enfrentamento ao feminicídio no Brasil exige uma rede de ações integradas entre segurança pública, justiça, saúde, assistência social e educação. A Lei Maria da Penha e a legislação do feminicídio representam marcos importantes. No entanto, a efetividade dessas normas depende da forma como as instituições as aplicam no cotidiano. Delegacias especializadas, centros de referência para mulheres, casas-abrigo e serviços de atendimento psicológico e jurídico figuram entre os principais instrumentos de proteção e apoio.

Entre as medidas que pesquisadores e profissionais da área destacam, aparecem com frequência:

Fortalecimento da rede de atendimento: ampliar o número de delegacias especializadas e qualificar o atendimento em delegacias comuns, evitando a revitimização e o descrédito da denúncia. Agilidade nas medidas protetivas: garantir resposta rápida do Judiciário e fiscalizar de forma efetiva o cumprimento das ordens judiciais. Capacitação contínua de agentes públicos: formar policiais, profissionais de saúde, assistentes sociais e equipes escolares para identificar e encaminhar corretamente casos de risco. Expansão dos canais de denúncia: divulgar melhor serviços como o 180 e canais on-line, assegurando sigilo, acolhimento e orientação qualificada. Políticas de autonomia econômica: criar programas de emprego, renda e qualificação profissional para que mulheres tenham condições reais de romper com relações abusivas.

Por que a conscientização social é decisiva no combate ao feminicídio?

Além das leis e das ações do Estado, a redução do feminicídio em alta no Brasil depende de mudanças na forma como a sociedade enxerga a violência contra a mulher. Comentários que culpabilizam a vítima, naturalizam ciúmes extremos ou tratam agressões como briga de casal mantêm o problema invisível e dificultam pedidos de ajuda. A educação em direitos humanos e igualdade de gênero, desde a infância, surge como estratégia fundamental para romper padrões que se repetem por gerações.

Campanhas de conscientização, discussões em escolas, empresas e meios de comunicação ajudam a reforçar que o feminicídio não representa um episódio isolado, mas sim o ponto final de uma escalada de violência. Ao reconhecer sinais de controle, ameaças, humilhações e agressões físicas como situações de risco, pessoas próximas conseguem orientar a busca por apoio especializado de forma mais rápida. Dessa maneira, o debate público sobre o feminicídio em alta no país deixa de se limitar às estatísticas e passa a priorizar a prevenção e a proteção de vidas. Além disso, esse debate incentiva homens e instituições a assumirem responsabilidade ativa na transformação desse cenário.