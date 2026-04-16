Colegas da TV homenageiam cinegrafista morto em acidente

Companheiros de trabalho prestam homenagens ao cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, morto nessa quarta-feira (16/4), em acidente com carro da TV Bandeirantes, no km 440 da BR-381, no trecho de Ravena, distrito de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em um vídeo, divulgado no canal do Youtube da emissora, colegas de trabalho relembram com afeto as vivências que tiveram ao lado de Lapa nas intempéries ou nos momentos felizes que a profissão proporciona.

“É estranho percebemos que não vamos mais nos ver, que não vamos mais nos encontrar, que não vamos compartilhar momentos engraçados e divertidos, que não teremos seu bom humor logo de manhã”, destaca o repórter Gustavo Pegô.

A alegria e os sorrisos são pontos destacados pelos companheiros de emissora, que destacam que o cinegrafista "irradiava alegria por onde passava".

“Chegar na redação hoje e não ter o seu bom dia, com o sorriso no rosto e aquela alegria que você conseguia transmitir às sete horas da manhã. Está sendo bem difícil…”, afirma Thamiris Xavier.

Lapa deixou a esposa e uma filha, Lis, de 7 anos. Um trecho com uma fala da criança é usado no decorrer do vídeo. “Tenho tanto orgulho de você. Com o jeito que você faz todo mundo feliz. Com as suas brincadeiras e palhaçadas. Sinto que você tem um super-poder especial.”

Fora da televisão, o cinegrafista encontrava espaço para exercer sua vocação artística e levava alegria a crianças hospitalizadas, além de participar de iniciativas culturais nas periferias.

Um dos registros mais recentes dessa atuação foi no projeto "Garagens Periféricas", que leva gratuitamente espetáculos a comunidades em situação de vulnerabilidade social. A arte do palhaço, que para ele era mais que um hobby, funcionava como extensão de seu olhar humano, o mesmo que guiava seu trabalho como cinegrafista.

Acidente

O acidente ocorreu no trecho de Ravena, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, envolveu o carro de reportagem da emissora e um caminhão. A colisão, de grande impacto, matou Lapa ainda no local.

A repórter que o acompanhava, Alice Ribeiro, foi socorrida e está internada em estado grave. A vítima deixa a esposa e a filha Lis, de 7 anos. Em nota, a Band Minas prestou solidariedade à família e ressaltou o legado deixado pelo profissional.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima