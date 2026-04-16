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LUTO NO JORNALISMO

Corpo de cinegrafista da Band Minas será velado em BH nesta quinta (16)

Repórter cinematográfico era conhecido pelo bom humor; ele deixa esposa e filha de 7 anos

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Quéren Hapuque
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Repórter
16/04/2026 10:37

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Profissional da Band Minas, o gaúcho Rodrigo Lapa conciliava o jornalismo com a arte de levar alegria a crianças e colegas
Profissional da Band Minas, o gaúcho Rodrigo Lapa conciliava o jornalismo com a arte de levar alegria a crianças e colegas crédito: Reprodução/Redes Sociais

O corpo do repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, de 49 anos, será velado nesta quinta-feira (16/4), no Cemitério do Bonfim, na região Noroeste de Belo Horizonte (MG). Lapa morreu em um acidente envolvendo um carro de reportagem da Band Minas, no início da tarde dessa quarta-feira (15), na BR-381, na altura de Ravena, distrito de Sabará, na Região Metropolitana da capital.

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A colisão com um caminhão ocorreu no km 438, no trecho de Santa Luzia (MG). No momento do acidente, ele e a repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, retornavam de uma reportagem justamente sobre a Rodovia da Morte, onde ambos acabaram vitimados. A jornalista foi socorrida em estado grave. As vítimas receberam os primeiros atendimentos de equipes da concessionária responsável pela rodovia, com reforço do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 

Nascido em Porto Alegre (RS), mas radicado em Minas Gerais, Rodrigo Lapa construiu uma carreira marcada pela dedicação ao trabalho e pela capacidade de atuar em diferentes frentes do jornalismo. O profissional teve passagens pela televisão entre 2022 e 2024 e havia retornado à emissora em dezembro de 2025. Em poucos meses, voltou a se destacar pelo comprometimento com a notícia e pela postura colaborativa nos bastidores.

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Rodrigo era conhecido pelo bom humor e pela dedicação à arte do riso, ele também atuava como palhaço e era formado pelo projeto Garagens Periféricas. Ele deixa a esposa e a filha Lis, de 7 anos.

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O trecho onde ocorreu o acidente é administrado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e registrou impacto no trânsito durante o atendimento da ocorrência. O fluxo chegou a operar em sistema de pare e siga no sentido Belo Horizonte.

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