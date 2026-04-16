Vídeo flagra incêndio em apartamento no Santo Agostinho, em BH

Um incêndio atingiu um apartamento no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na madrugada desta quinta-feira (16/4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 2h20, em um imóvel localizado no 4º andar.

De acordo com informações iniciais, um jovem usuário de crack teria ateado fogo no apartamento e fugido em seguida. As chamas foram debeladas em cerca de 20 minutos pelos Bombeiros.

Equipes da Polícia Militar, Samu, Defesa Civil e da perícia da Polícia Civil também estiveram no local.

Não houve registro de vítimas.

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O suspeito foi localizado na região, detido e encaminhado à delegacia.