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FOGO CRIMINOSO

Vídeo flagra incêndio em apartamento no Santo Agostinho, em BH

Suspeito foi detido ao atear fogo em imóvel durante a madrugada

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/04/2026 10:04

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O incêndio começou por volta das 2h20, em um imóvel localizado no 4º andar de um edifício
O incêndio começou por volta das 2h20, em um imóvel localizado no 4º andar de um edifício crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um incêndio atingiu um apartamento no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na madrugada desta quinta-feira (16/4).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 2h20, em um imóvel localizado no 4º andar.

 

De acordo com informações iniciais, um jovem usuário de crack teria ateado fogo no apartamento e fugido em seguida. As chamas foram debeladas em cerca de 20 minutos pelos Bombeiros.

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Equipes da Polícia Militar, Samu, Defesa Civil e da perícia da Polícia Civil também estiveram no local.

Não houve registro de vítimas.

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O suspeito foi localizado na região, detido e encaminhado à delegacia.

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