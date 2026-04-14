Incêndio em lanchonete mobiliza bombeiros em cidade mineira

Um incêndio em uma lanchonete na Rua Senhor dos Passos, no Centro de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na noite desta terça-feira (14/4). O estabelecimento estava fechado quando as chamas começaram.

Testemunhas acionaram a corporação quando constataram grande volume de fumaça sendo expelido pelo exaustor da lanchonete. Os agentes do CBMMG desligaram a rede elétrica antes de entrar na edificação e constataram que as chamas começaram na fritadeira elétrica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com o CBMMG, a suspeita é de que os funcionários tenham esquecido o equipamento ligado ao fechar a loja, o que pode ter causado um superaquecimento. Não há registro de pessoas feridas durante o incidente.