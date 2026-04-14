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Incêndio em lanchonete mobiliza bombeiros em cidade mineira

Estabelecimento localizado em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, estava fechado quando as chamas começaram

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Repórter
14/04/2026 23:40

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Bombeiros foram acionados por testemunhas que perceberam grande volume de fumaça sendo expelido pelo exaustor da lanchonete
Bombeiros foram acionados por testemunhas que perceberam grande volume de fumaça sendo expelido pelo exaustor da lanchonete crédito: Instagram/Reprodução

Um incêndio em uma lanchonete na Rua Senhor dos Passos, no Centro de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na noite desta terça-feira (14/4). O estabelecimento estava fechado quando as chamas começaram.

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Testemunhas acionaram a corporação quando constataram grande volume de fumaça sendo expelido pelo exaustor da lanchonete. Os agentes do CBMMG desligaram a rede elétrica antes de entrar na edificação e constataram que as chamas começaram na fritadeira elétrica.

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Ainda de acordo com o CBMMG, a suspeita é de que os funcionários tenham esquecido o equipamento ligado ao fechar a loja, o que pode ter causado um superaquecimento. Não há registro de pessoas feridas durante o incidente.

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