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BH: flanelinha procurado pela Justiça é preso em jogo do Cruzeiro

Homem foi flagrado cobrando por estacionamento no entorno do Mineirão, onde acontecia a partida entre Cruzeiro e Universidad Católica, pela Copa Libertadores

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/04/2026 08:56

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Jovem que saiu de jogo do Cruzeiro foi executado em praça de Contagem (MG), na Grande BH
O suspeito foi flagrado exigindo pagamento para permitir o estacionamento de um veículo crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na noite dessa quarta-feira (15/4), na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), enquanto atuava como flanelinha nas proximidades do Mineirão.

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Segundo a Guarda Civil Municipal, a abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo no entorno do estádio, onde acontecia a partida entre Cruzeiro e Universidad Católica, pela Copa Libertadores, na vitória do time chileno por 2 a 1. 

O suspeito foi flagrado exigindo pagamento para permitir o estacionamento de um veículo. 

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Depois da abordagem e consulta no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

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O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

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