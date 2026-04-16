BH: flanelinha procurado pela Justiça é preso em jogo do Cruzeiro

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na noite dessa quarta-feira (15/4), na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), enquanto atuava como flanelinha nas proximidades do Mineirão.

Segundo a Guarda Civil Municipal, a abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo no entorno do estádio, onde acontecia a partida entre Cruzeiro e Universidad Católica, pela Copa Libertadores, na vitória do time chileno por 2 a 1.

O suspeito foi flagrado exigindo pagamento para permitir o estacionamento de um veículo.

Depois da abordagem e consulta no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

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O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.