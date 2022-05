Suspeito de assassinar flanelinha é preso no aglomerado Sumaré, em BH

Suspeito foi preso no aglomerado Sumaré, em Belo Horizonte (foto: PCMG/Divulgação ) Um jovem de 21 anos, suspeito de envolvimento no assassinato de um flanelinha, foi preso no aglomerado Sumaré, Região Noroeste de Belo Horizonte. A ação foi coordenada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa terça-feira (10/5).





Segundo a corporação, a vítima, de 25 anos, foi assassinada a facadas, em 12 de março deste ano, na Praça da Pampulha, Bairro Bandeirantes, área turística de Belo Horizonte. O crime foi cometido durante o dia e na presença de várias pessoas.









“A vítima e um amigo, também flanelinha, repreenderam o suspeito e um menor alguns dias antes do homicídio”, conta o delegado que coordenou as investigações, Lucas Nunes.



Segundo as informações levantadas pela PCMG, os dois rapazes estariam querendo tomar conta dos carros nas proximidades da Lagoa da Pampulha, mas extorquiam os proprietários dos veículos.“Dessa forma, a vítima expulsou o suspeito e o adolescente, pois não concordava com suas condutas”, explica.





De acordo com o delegado, o suspeito não teria se conformado com a repreensão da vítima. “Motivados por essa disputa, os rapazes prometeram se vingar e, com faca e paus, mataram a vítima, que unicamente estava exercendo seu trabalho de forma digna”, pontua Nunes.





Em depoimento à equipe da 6ª Delegacia Especializada de Homicídios Noroeste, o investigado confessou o crime.