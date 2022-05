Suspeito de envolvimento em assassinato de cruzeirense é solto

Rodrigo Marlon foi assassinado durante briga entre torcidas do Atlético e Cruzeiro (foto: Reprodução / Redes Sociais)

Já está em liberdade Caio Cezar Alves dos Santos, um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do torcedor do Cruzeiro, Rodrigo Marlon Caetano Andrade, de 25 anos . Ele foi baleado antes do clássico contra o Atlético no dia 6 de março deste ano.