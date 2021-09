Homem tenta furtar torcedores e acaba agredido na entrada do Mineirão

Movimentação de torcedores no entorno do Mineirão na noite passada (foto: Marcos Vieira/EM/DA Press) Um homem de 28 anos foi detido suspeito de tentar furtar torcedores que esperavam para entrar no Mineirão, na noite dessa terça-feira (28/9), para assistir à partida entre Atlético e Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores, que terminou com a eliminação do time mineiro da competição









Uma jovem disse que o homem passou a mão na cintura dela como se estivesse procurando o celular, mas não conseguiu pegar porque ela havia guardado o aparelho em um bolso na frente da calça. Uma outra pessoa disse ter sido vítima de algo semelhante e um rapaz contou que o homem chegou a enfiar a mão no bolso dele e tentar pegar o celular quatro vezes, mas ele conseguiu fugir e gritar para alertar os outros na fila. Ainda de acordo com a PM, testemunhas disseram que ele estava com um comparsa, que escapou.

Homem tenta furtar torcedores e acaba agredido na entrada do Mineirãohttps://t.co/nSzNv9Pxgq pic.twitter.com/ssujRHcrjc — Estado de Minas (@em_com) September 29, 2021



A PM informou que esse homem tem diversas passagens por furto e receptação de celular. O suspeito tinha ferimentos nos joelhos, mas dispensou atendimento médico. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.





Essa não foi a única ocorrência registrada pela PM do lado de fora do estádio. No início da madrugada desta quarta, dois homens foram detidos suspeitos de agredir um repórter de uma emissora de São Paulo que participava de uma transmissão ao vivo do pós-jogo.