Torcedores do Atlético jogam pedras contra viatura, diz polícia

Sede do clube na Região Leste de BH (foto: Google Street View/ reprodução)

Umentre a(PM) e torcedores da torcida Galoucura, do Atlético, ocorreu na tarde deste sábado (22/5), no Bairrona Região Leste de Belo Horizonte.Neste sábado, o Atlético e o América disputam a final do Campeonato Mineiro, no, na Pampulha, quando será definido quem fica com a taça do EstadualDe acordo com as primeiras informações da PM, torcedores atiraram pedras contra as viaturas da polícia na Rua, próximo ao número 513.A sede da torcida fica na Rua Caparaó, no mesmo bairro.Três viaturas foram deslocadas para o local.