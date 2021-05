Segunda dose atrasada da CoronaVac será aplicada nesta segunda, em Betim

Idosos de 66 a 90 anos que estavam com a segunda dose da CoronaVac atrasada poderão completar a imunização a partir da segunda-feira (24/5) (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) idosos de 66 a 90 anos moradores de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que aguardam a chegada da CoronaVac para completar sua imunização contra a COVID-19, serão vacinados com a segunda dose a partir de segunda-feira (24/5). Um novo lote chegou à cidade e serão disponibilizadas 4.480 doses para esse grupo que está em atraso. O cadastro para alguns grupos prioritários também foi reaberto como o de pessoas com comorbidades, profissionais da Saúde e estagiários que atuam nas redes de Saúde. Osmoradores de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que aguardam a chegada dapara completar sua imunização contra a, serãocom aa partir de segunda-feira (24/5). Um novo lote chegou à cidade e serão disponibilizadas 4.480 doses para esse grupo que está em. Opara alguns grupos prioritários também foicomo o de pessoas com comorbidades, profissionais da Saúde e estagiários que atuam nas redes de Saúde.









A prefeitura está abrindo cadastro para a vacinação de alguns grupos. A partir da segunda-feira (24/5), estagiários que atuam nas redes pública e particular de saúde do município poderão preencher o formulário para se vacinar. A ficha ficará disponível até as 8h da quinta-feira (27/5), no site da prefeitura. O governo municipal esclarece que os estagiários que se inscreveram anteriormente por meio do cadastro de trabalhadores da saúde precisam fazer nova inscrição.





Segundo a diretora operacional da Saúde, Ângela Morais, esse cadastro não garante a vacinação imediata, porque Betim não tem recebido número suficiente de doses de imunizantes para cobertura vacinal total dos públicos prioritários. Dessa forma, terão prioridade na vacinação os estudantes que fazem estágio nas unidades de saúde que atendem casos de COVID-19.





No momento da vacinação, o estagiário deverá apresentar os seguintes documentos: declaração da instituição de ensino na qual está matriculado ou do estabelecimento em que realiza o estágio ou cópia do contrato de estágio vigente, além de um documento de identificação com foto.





Cadastro foi reaberto para trabalhadores da Saúde e pessoas com comorbidades





O cadastro para trabalhadores da saúde da rede pública e privada também será reaberto. O formulário estará disponível a partir da segunda-feira (24/5) até as 8h da próxima quinta (27/5), no site da prefeitura. Segundo Ângela, o município continuará priorizando a vacinação dos trabalhadores da saúde com um grau de exposição maior ao contágio da COVID-19, conforme orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI).





No primeiro período de abertura do cadastro, a secretaria municipal de Saúde registrou 6.954 inscrições. Até 20 de maio, 10.464 trabalhadores já haviam recebido a primeira dose de vacina e outros 8.453 completamente imunizados. O número de inscritos é menor que o de imunizados, pois os trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), bem como das Unidades Básicas de Saúde, das Unidades de Pronto Atendimento e dos Centros Especializados em Tratamento para COVID-19 (Cecovids) da rede municipal de saúde e dos hospitais particulares Unimed e Mater Dei foram vacinados nas respectivas edificações, sem cadastro prévio.