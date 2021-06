Militar do Exército atira em flanelinha durante discussão

Confusão ocorreu na Avenida José Cleto, no Bairro Palmares, em BH (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Uma discussão entre um flanelinha de 28 anos e um homem que seria militar do Exército, de 45, terminou em violência no início da tarde dessa quinta-feira (10/6) no Bairro Santa Cruz, Região Nordeste de Belo Horizonte. O caso será investigado pela Polícia Civil.





Por volta das 13h40, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Avenida José Cleto, com uma vítima atingida. Baleado na perna direita, na região da panturrilha, o flanelinha foi levado ao Hospital João XXIII, sem risco de complicações.





LEIA MAIS 10:59 - 22/12/2019 Operação contra flanelinhas na Praça da Liberdade termina com mais de R$ 14 mil em multas

18:10 - 15/03/2021 Briga de trânsito termina com tiro de motoqueiro em motorista de caminhão

09:51 - 23/02/2021 Motociclista leva dois tiros após 'fechada' de trânsito em BH TV Alterosa teve acesso, no hospital, o homem contou que lava carros no cruzamento da José Cleto om a Avenida Bernardo Vasconcelos e, ontem, discutiu com o motorista porque ele não quis “colaborar financeiramente com sua profissão”.



Segundo o registro da PM, o homem de 28 anos disse que os ânimos se exaltaram e ele pegou um cabo de madeira para desferir um golpe na cabeça do militar. Depois disso, ele viu o homem sacar uma arma e apontar para as pernas dele, atirando. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), ao qual ateve acesso, no hospital, o homem contou que lava carros no cruzamento da José Cleto om a Avenida Bernardo Vasconcelos e, ontem, discutiu com o motorista porque ele não quis “colaborar financeiramente com sua profissão”.Segundo o registro da PM, o homem de 28 anos disse que os ânimos se exaltaram e ele pegou um cabo de madeira para desferir um golpe na cabeça do militar. Depois disso, ele viu o homem sacar uma arma e apontar para as pernas dele, atirando.





Depois de efetuar o disparo, o militar foi embora e foi localizado pela polícia após uma ligação telefônica.



Segundo o boletim de ocorrência, ele disse que passava pelo cruzamento quando foi abordado pelo lavador de carros, que jogou água no para-brisa e pediu uma contribuição financeira. O militar disse que, após se negar a pagar, o flanelinha teria ficado exaltado e houve uma discussão que se agravou quando o homem pegou o cabo de madeira para golpeá-lo, atingindo o lado direito do pescoço.





À PM, o militar disse que, considerando que está debilitado por questões de saúde, além do porte físico do lavador e carros, ele optou por sacar a arma. Vendo que mesmo assim o jovem não largou o objeto usado na agressão, ele atirou na direção das pernas dele, o atingindo na panturrilha.





O flanelinha ficou no hospital sob escolta da PM. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime. A PM informa que há imagens de câmeras de segurança que mostram a discussão e as agressões. A arma usada pelo motorista, calibre 9 milímetros, foi apreendida.





O Estado de Minas entrou em contato, por e-mail, com as assessorias do Exército em Minas e Brasília (DF) e aguarda resposta.