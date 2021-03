Briga de trânsito termina com tiro de motoqueiro em motorista de caminhão

Autor do disparo, que entrou pelo complemento da janela, ainda não foi identificado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

Ainda não foi identificado o piloto de uma moto que teria atirado e ferido no rosto o motorista de um caminhão, depois de uma discussão de trânsito. O fato ocorreu na Avenida Cristiano Machado, na altura do número 8.060, no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo testemunhas, o caminhão teria fechado a motoqueiro. O piloto, revoltado, teria saído em perseguição ao caminhão e houve uma discussão. Em seguida, quando os dois veículos pararam, os dois começaram a discutir e, em um dado momento, o motoqueiro teria sacado um revólver e atirado em direção ao caminhão.

O motorista foi atingido, enquanto o motoqueiro saiu em disparada. Segundo testemunhas, que conversaram com os policiais militares, o motoqueiro teria gritado, antes de atirar, que era policial.

A vítima foi socorrida e levada para a emergência do Hospital Risoleta Neves. Até o final da tarde, seu estado era estável. O caso é investigado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que assume o caso.