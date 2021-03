Investigação aponta que ciúme levou à morte de adolescente em Santa Luzia

Delegada Adriana das Rosas Neves diz que os presos apresentam duas versões para o assassinato da adolescente (foto: PCMG/Divulgação)

Policiais da Delegacia deprenderam, nesta segunda-feira (15/3), os suspeitos dode uma, de 16 anos, no início deste ano. São uma mulher e dois homens, todos de 19 anos, além de trêsdois de 14 e um de 15.As investigações apontaram que, com exceção da mulher, todos são envolvidos com o tráfico de. O líder da organização criminosa teria autorizado as agressões, que configuraram crime de tortura, e a execução da vítima.

Segundo a delegada Adriana das Rosas Neves, da Delegacia Especializada de Homicídios de Santa Luzia, todos os envolvidos, incluindo o chefe do grupo – que está com mandado deem aberto –, foram indiciados no inquérito por homicídio duplamente qualificado e tortura.

Ela explica ainda que houve indiciamento dos homens por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.



Já os adolescentes respondem por ato infracional análogo a esses crimes. O chefe do tráfico responderá, ainda, por corrupção de menores.

Os três maiores tinham mandado de prisão expedidos. A mulher foi presa em casa, enquanto os outros dois mandados foram cumpridos no presídio, uma vez que os indiciados já estavam recolhidos no sistema prisional por outros crimes.



Os três adolescentes estão internados numa unidade socioeducativa.

O objetivo, agora, segundo a delegada Adriana, é a localização do líder da organização criminosa. Ele tem 36 anos e já foi identificado, segundo a delegada, como mandante do crime.

O crime

O homicídio ocorreu em 11 de janeiro deste ano, no Bairro São Cosme de Baixo. A vítima, seu namorado e um amigo estavam na casa da suspeita, quando um dos adolescentes envolvidos também chegou.



“Eles socializaram e fizeram uso de drogas juntos. Em dado momento, o adolescente saiu. Minutos depois, jogaram uma pedra no telhado da casa. Mais tarde, quando os outros três estavam indo embora, encontraram o carro do amigo da vítima danificado e houve uma discussão”, diz a delegada.

Posteriormente, segundo a policial, a adolescente foi atraída ao local, sob o argumento de resolver a situação de forma pacífica. “Quando a vítima retornou, os suspeitos iniciaram as agressões de forma violenta, dando pauladas e coronhadas. Fizeram, ainda, o uso de soda cáustica. Foram dadas várias facadas na vítima e, antes de deixarem o local, os assassinos ainda deram um tiro nela”.

O crime de tortura, segundo a delegada Adriana, foi identificado nas investigações, pois “havia a intenção de causar sofrimento à vítima, as agressões não foram meramente um meio para executar”.

A delegada informa ainda que os suspeitos apresentaram duas versões distintas para o crime, caindo em contradição.



Uma delas é de que a vítima teria dívida relacionada com drogas.



A outra é que um dos adolescentes apreendidos teria ficado enciumado com a presença do amigo da vítima na casa da suspeita.

“Essa segunda motivação ganha mais força, considerando a violência das agressões e que o adolescente é o braço direito do líder, o gerente no tráfico, e ele se sentiu desafiado com a situação e com a discussão pelos danos ao veículo, que antecedeu aos fatos”, conclui Adriana.