Jovem é preso suspeito de dar facada na mãe em Santa Luzia

Mãe e filho foram levados ao Hospital Risoleta Neves, em BH (foto: Túlio Santos/EM/DA Press - 13/12/2016)

Um jovem de 21 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira suspeito de tentativa de homicídio contra a própria mãe, de 43. O crime ocorreu em Santa Luzia, na Grande BH. Além de agredir a mulher, ele ainda a esfaqueou. Ambos precisaram ser levados ao Hospital Risoleta Neves, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.





A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da madrugada para atender a ocorrência no Bairro São Benedito. Eles foram recebidos por familiares dos envolvidos, que disseram que o rapaz esfaqueou a mãe, trancou a casa e fugiu.









Os parentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a ambulância levou a vítima ao Risoleta Neves. A informação da polícia de Santa Luzia é de que o estado de saúde dela era estável.





Ainda dentro da casa, os policiais militares descobriram uma mulher de 40 anos presa em um cômodo trancado. Ela se apresentou como namorada do suspeito e disse ter ouvido o jovem gritar com a mãe e percebido as agressões.





Os policiais começaram um rastreamento ao suspeito, que foi localizado na Avenida Brasília. Ao avistar a viatura, ele saiu correndo e invadiu imóveis, pulando muros e lajes. Ele acabou rendido sobre o telhado de uma casa, a 6 metros de altura. Com várias escoriações, ele foi para o mesmo hospital onde a mãe foi internada, e permaneceu lá sob escolta.



Ainda não se sabe a motivação do crime. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão de Santa Luzia.