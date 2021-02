Homem é executado na frente da filha de três anos e da mulher

Crime ocorreu em Contagem, na Grande BH (foto: Google Street View/Reprodução)



“Sai e corre”. Essas foram a únicas palavras dos matadores de Guilherme Antônio Soares Santos para a mulher dele, a filha de apenas três anos e a vizinha, momentos antes de disparar tiros e assassiná-lo, em Contagem





O crime bárbaro ocorreu no final da noite de segunda-feira (1º/2), no Bairro Novo Progresso. A vítima, a mulher, a filha e a vizinha estavam conversando na calçada quando um veículo se aproximou e estacionou. De lá saltaram dois homens, armados, que deram o recado e em seguida dispararam contra Guilherme, que ficou caído entre o meio-fio e um carro.





No momento dos tiros, a mulher da vítima passou a mão na filha e correu para dentro de casa, enquanto a vizinha saiu em disparada. Logo depois dos disparos, os homens voltaram para o veículo e foram embora.





Segundo foi levantado pelos policiais, Guilherme, de 28 anos, trabalhava vendendo alimentos na praça em frente à UPA do bairro, que é, também, ponto de venda de drogas.





Segundo a mulher da vítima, eles viviam juntos há cinco anos. Ela afirma que nunca soube de qualquer desavença do companheiro, com quem tem a filha, nem que ele estivesse ameaçado de morte.



Ela admitiu, no entanto, que Guilherme era viciado em drogas.





Um vizinho, arrolado como testemunha, reconheceu o veículo como o mesmo que tentou assassiná-lo há alguns meses.





O caso está sendo investigado pela 7ª Delegacia de Homicídios de Contagem. A principal suspeita é o envolvimento com o tráfico de drogas.