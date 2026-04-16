Vídeo: carreta cai de viaduto no Anel Rodoviário e deixa dois feridos
Uma carreta capotou do viaduto da Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (16/4), e o acidente resultou em dois feridos
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Uma carreta caiu do viaduto da Avenida Amazonas, na altura do Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de BH, divisa com Contagem, na tarde desta quinta-feira (16/4). Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o motorista perdeu o controle da direção, e o veículo despencou da estrutura, foi parar no Anel Rodoviário e ficou destroçado.
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Os bombeiros foram acionados e se deslocaram rapidamente para atender à ocorrência. Antes da chegada das equipes de resgate, dois homens já haviam sido retirados da carreta por pessoas que estavam passando pelo local. Ambas as vítimas estavam inconscientes e feridas.
O veículo apresentava vazamento de combustível, o que aumentou o perigo no local e exigiu atenção redobrada das equipes de emergência para evitar incêndios ou explosões.
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O trânsito na região foi impactado, e motoristas enfrentaram retenções enquanto as equipes atuavam no atendimento da ocorrência e na contenção dos riscos.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata