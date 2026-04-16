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CAPOTAMENTO DE CARRETA

Vídeo: carreta cai de viaduto no Anel Rodoviário e deixa dois feridos

Uma carreta capotou do viaduto da Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (16/4), e o acidente resultou em dois feridos

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
16/04/2026 15:08 - atualizado em 16/04/2026 15:12

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Bombeiros em deslocamento para atendimento de acidente de carreta que caiu do viaduto da avenida Amazonas, na divisa BH-Contagem.
Bombeiros em deslocamento para atendimento de acidente de carreta na divisa de Belo Horizonte e Contagem crédito: CBMMG/Divulgação

Uma carreta caiu do viaduto da Avenida Amazonas, na altura do Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de BH, divisa com Contagem, na tarde desta quinta-feira (16/4). Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o motorista perdeu o controle da direção, e o veículo despencou da estrutura, foi parar no Anel Rodoviário e ficou destroçado.

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Os bombeiros foram acionados e se deslocaram rapidamente para atender à ocorrência. Antes da chegada das equipes de resgate, dois homens já haviam sido retirados da carreta por pessoas que estavam passando pelo local. Ambas as vítimas estavam inconscientes e feridas.

O veículo apresentava vazamento de combustível, o que aumentou o perigo no local e exigiu atenção redobrada das equipes de emergência para evitar incêndios ou explosões.

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O trânsito na região foi impactado, e motoristas enfrentaram retenções enquanto as equipes atuavam no atendimento da ocorrência e na contenção dos riscos.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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