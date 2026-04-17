Morte encefálica: o que é e qual a diferença para o estado de coma

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A morte encefálica é um diagnóstico que gera muitas dúvidas na população. De forma direta, a morte encefálica representa a perda completa e definitiva de todas as funções do cérebro e do tronco cerebral, o que é considerado o ponto final da vida.

Isso quer dizer que o cérebro, responsável por controlar todas as funções vitais, como a respiração, a consciência e os pensamentos, parou de funcionar de maneira irreversível. Mesmo que o coração continue batendo com a ajuda de aparelhos, não há qualquer chance de recuperação, pois o centro de comando do corpo foi desligado permanentemente.

Leia Mais

A confusão acontece porque, visualmente, o paciente pode parecer estar apenas dormindo. A pele continua quente e o peito pode subir e descer, mas esses movimentos são mantidos artificialmente por máquinas. Sem esse suporte, a parada cardíaca ocorreria em pouco tempo.

Qual a diferença para o estado de coma?

A principal diferença entre a morte encefálica e o estado de coma está na atividade cerebral e na possibilidade de recuperação. No coma, o paciente está em um estado profundo de inconsciência, mas o cérebro continua vivo e com atividade, ainda que reduzida. Uma pessoa em coma pode acordar e se recuperar, parcial ou totalmente.

Já na morte encefálica, não existe mais nenhuma atividade no cérebro. É um estado definitivo. Por isso, o termo "morte" é usado, pois, sem o cérebro, a identidade e a capacidade de viver de uma pessoa deixam de existir. A recuperação é impossível.

Como o diagnóstico é confirmado?

Para evitar qualquer erro, o diagnóstico de morte encefálica segue um protocolo extremamente rigoroso, estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina por meio da Resolução CFM nº 2.173/2017. Dois médicos de equipes diferentes, sem qualquer ligação com equipes de transplante, precisam realizar uma série de exames clínicos em intervalos de tempo específicos.

Os testes verificam a ausência total de reflexos cerebrais, como a reação das pupilas à luz, reflexo de tosse e os movimentos dos olhos. O exame final é o teste de apneia, no qual o ventilador mecânico é desligado por um curto período para observar se o paciente tenta respirar por conta própria. A ausência de qualquer esforço respiratório confirma a parada definitiva do tronco cerebral.

Para a medicina e a legislação brasileira, a morte encefálica é a definição legal de morte. A partir dessa confirmação, os aparelhos podem ser desligados e, caso a família autorize, conforme exige a legislação brasileira, os órgãos podem ser doados para transplante.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.