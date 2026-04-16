Alice Ribeiro, repórter da 'Band Minas', tem morte encefálica confirmada

A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, teve morte encefálica confirmada na noite desta quinta-feira (16/4) pela "TV Band Minas", onde trabalhava. Ela estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, após sofrer um grave acidente de carro na BR-381, na altura de Ravena, distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (15/4).

Por meio de uma postagem nas redes sociais, a "TV Band Minas" informou que o protocolo para confirmar a morte encefálica, condição na qual há perda irreversível das funções cerebrais, "foi concluído nesta noite, após uma série de exames que confirmaram o diagnóstico". A emissora pontou ainda que, "em luto, lamenta a partida precoce de Alice, e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter".

A "TV Band Minas" informou ainda que Alice integrava o quadro de jornalistas da empresa desde agosto de 2024. Antes disso, ela trabalhou na "TV Band" em Brasília, em uma afiliada da "TV Globo" em Feira de Santana (BA) e também na TV Alterosa, como estagiária. A emissora também destacou que a profissional era "querida pela equipe".

De acordo com informações prestadas ao Estado de Minas por um familiar, Alice sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo no acidente. A repórter deixa os pais, o irmão, o marido e um filho, de apenas 9 meses.

Duas mortes

Além de Alice, o cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, também morreu em decorrência do acidente. Ele deixou a esposa e a filha, de 7 anos. O funeral ocorreu na tarde desta quinta-feira (16/4), no Cemitério do Bonfim, no Bairro Bonfim, Região Noroeste de Belo Horizonte.



Rodrigo estava na segunda passagem pela "TV Band Minas": ele retornou em dezembro de 2025, após ter trabalhado na emissora entre 2022 e 2024. A empresa o classificou como um "profissional dedicado". Fora do ambiente jornalístico, ele se apresentava como palhaço para crianças hospitalizadas.

Acidente

Alice e Rodrigo retornavam de uma reportagem sobre a importância da duplicação da BR-381 para a redução de acidentes quando o carro em que eles estavam, um Volkswagen Voyage, se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão.

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Logo após a ocorrência, a repórter chegou a ser transportada da rodovia para o João XXIII pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Já o cinegrafista teve a morte confirmada ainda no local do acidente.