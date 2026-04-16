Passageiro morre dentro de carro de aplicativo em Itaúna

Um passageiro morreu dentro de um carro de aplicativo na tarde desta quinta-feira (16/4), no Bairro Piedade, em Itaúna (MG), no Centro-Oeste do estado. A vítima seguia em direção a uma agência bancária quando começou a se sentir mal durante o trajeto.

Diante da situação, o motorista interrompeu a corrida na Rua Pereira Lima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o homem já inconsciente. A idade da vítima não foi informada.

A suspeita é de que o homem tenha sofrido um mal súbito. De acordo com o Samu, a Central de Regulação recebeu o chamado às 13h40. A equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) seguiu até o local e encontrou a vítima inconsciente.

Foram realizados os procedimentos de reanimação ainda no local. Apesar dos esforços, o homem não respondeu aos estímulos.

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As circunstâncias da morte deverão ser investigadas.