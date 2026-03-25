Renúncia de Gleidson leva primeira mulher à Prefeitura de Divinópolis

A renúncia do prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), para disputar as eleições de 2026 provocou mudança imediata no comando do município do Centro-Oeste do estado e abriu novas movimentações no cenário político mineiro. Com a saída, a vice-prefeita Janete Aparecida Silva Oliveira (Avante) toma posse como prefeita nesta sexta-feira (27/3), em cerimônia marcada para as 19h, na Câmara Municipal.

A transmissão será feita ao vivo pelos canais oficiais do Executivo. A legislação eleitoral determina que ocupantes de cargos no Executivo se afastem das funções até seis meses antes do pleito caso pretendam concorrer.

Janete Aparecida se torna a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Divinópolis. Nascida em Brumadinho, em 1975, ela se mudou ainda na infância para o município, onde cresceu no Bairro Alto São Vicente. Assistente social, atua há décadas em projetos voltados a crianças e comunidades em situação de vulnerabilidade e é catequista há mais de 30 anos. Ingressou na política em 2011 e foi eleita vereadora em 2016, sendo a única mulher na Câmara durante a legislatura de 2017 a 2020. Em 2020, foi eleita vice-prefeita na chapa encabeçada por Gleidson.

A renúncia do prefeito ocorre em meio a articulações sobre seu futuro político. Gleidson confirmou a possibilidade de deixar o Novo para se filiar ao Republicanos e disputar uma vaga no Senado Federal. A mudança, segundo interlocutores, depende da garantia de espaço na chapa majoritária da legenda.



O prefeito chegou a sinalizar intenção de concorrer a deputado federal pelo Novo, partido aliado ao governador Romeu Zema. A eventual migração partidária é interpretada como estratégia para ampliar o capital eleitoral associado ao irmão gêmeo, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que obteve 4,2 milhões de votos em 2022.

A movimentação ocorre no momento em que o Republicanos discute a viabilidade de lançar Cleitinho como candidato ao governo de Minas Gerais. Caso o senador confirme a disputa pelo Executivo estadual, o espaço para Gleidson na corrida ao Senado ganharia força dentro da legenda.

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A possível candidatura do ex-prefeito também pode impactar as negociações entre partidos da base governista. O grupo do vice-governador Mateus Simões (PSD) trabalha para viabilizar o nome do secretário de Governo, Marcelo Aro (PP), para o Senado, enquanto outra vaga na chapa majoritária é reivindicada pelo PL, que ainda não definiu apoio ao governo ou lançamento de candidatura própria.