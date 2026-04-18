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ZONA DA MATA

MG: motorista que viajava com a família morre em acidente na BR-262

O carro bateu de frente com um caminhão em Manhuaçu, na Zona da Mata. Família estava viajando para Guarapari (ES)

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
18/04/2026 19:21

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O acidente aconteceu na BR-262, altura do Km 58, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira
O lado do motorista do Honda City ficou completamente destruído crédito: Divulgação CBMMG

Uma batida frontal entre um caminhão e um carro, com um casal e duas crianças dentro, provocou a morte do motorista do veículo de passeio neste sábado (18/4). O acidente ocorreu na BR-262, altura do Km 58, em Manhuaçu (MG), na Zona da Mata. A vítima era o pai da família, de 35 anos, que viajava para Guarapari (ES), segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). 

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A corporação informou que a esposa, de 34, e os filhos — uma menina de 9 e um menino de 2 anos — sofreram ferimentos leves e foram conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. De acordo com o CBMMG, o motorista do caminhão, com placa de Contagem, viajava sozinho e não ficou ferido.

Com o impacto da batida frontal, o caminhão saiu da pista e o carro ficou às margens da rodovia. A corporação informou que não se sabe a dinâmica do acidente. Além dos danos na frente do carro, modelo Honda City com placa de Belo Horizonte, o lado do motorista ficou completamente destruído, com danos também na porta do passageiro de trás.

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O Corpo de Bombeiros informou ainda que também aplicou serragem na pista devido ao vazamento de combustível e realizou a limpeza da via. Segundo a corporação, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil também foram mobilizadas. 

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