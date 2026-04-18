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Duas pessoas morrem, e oito ficam feridas, em acidente no Norte de Minas

Carreta bitrem tombou e atingiu caminhão e veiculo da saúde do município de São Joao do Paraíso

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
18/04/2026 12:37 - atualizado em 18/04/2026 13:43

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Carga de camnhão envolvido em acidente na BR 251 ficou jogada na pista
Carga de camnhão envolvido em acidente na BR 251 ficou jogada na pista crédito: redes sociais/divulgaçao

Duas pessoas morreram, e outras oito ficaram feridas, em um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (18/4), na BR-251, no município de Grão Mogol, no Norte de Minas, envolvendo uma carreta bitrem, um caminhão e um carro.

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O carro, uma Spin, envolvido no acidente, pertence à Secretaria Municipal de Saúde de São Joao do Paraíso, na mesma região, sendo usada no transporte de pacientes do município para tratamento médico-hospitalar em Montes Claros.

As duas vitimas mortas na tragédia eram ocupantes do caminhão. Entre as pessoas feridas no acidente está uma criança do sexo masculino, socorrida e transportada no helicóptero do Corpo de Bombeiros para Montes Claros, onde deu entrada no Hospital Universitário Clemente de Faria, em estado grave, porém estável.

Um adolescente foi socorrido e transportado de helicóptero.

O acidente aconteceu no KM 448 da BR-251, em trecho perigoso da rodovia, perto do antigo Posto São Calixto.

A carreta bitrem, que seguia no sentido Francisco Sá/Salinas, tombou na pista e atingiu o caminhão e o veiculo da saúde de São Joao do Paraíso, que viajavam no sentido contrário.

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O caminhão foi o atingido primeiro pela carreta bitrem, ficando totalmente destruído, com a carga jogada na lateral da pista. Morreram na hora o motorista do caminhão e o passageiro. A Spin foi atingida em seguida, com os seus ocupantes sendo feridos, mas todos eles escaparam.

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