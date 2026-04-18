MG: jovens e adolescentes são presas com barras de maconha em rodovia

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Três jovens mineiras foram presas em flagrante transportando uma carga de 45 barras de maconha na rodovia MG-188, em Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais, na madrugada deste sábado (18/04).

Segundo as suspeitas, a droga era levada de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para Paracatu, uma viagem de 340 quilômetros. Elas foram abordadas pela Operação Sentinela das Estradas, na altura do KM185, a cerca de 15 quilômetros da área urbana de seu destino.

A abordagem se deu às 1h25, segundo informações da 7ª Companhia do Grupo Tático Rodoviário (GTR) da Polícia Militar de minas Gerais (PMMG).

Durante a abordagem, foram encontradas 45 barras de maconha prensada. Estima-se que a carga total pese cerca de 45 quilos, o que representa um valor de mercado de aproximadamente R$ 90 mil no atacado.

Se fracionada para a venda ao consumidor final no varejo, desdobrando o entorpecente e o misturando a outros componentes - o que é comum de ocorrer no tráfico -, o valor total do material poderia ultrapassar os R$ 300 mil.

O local da apreensão é um trecho estratégico que liga o Triângulo Mineiro ao Noroeste de Minas, sendo uma rota conhecida para o escoamento de ilícitos. O ponto da abordagem fica nas proximidades de postos de combustíveis e acessos a vias rurais que circundam comunidades da periferia.

Quem são as jovens presas por tráfico?

As autoras do crime são uma adolescente de 19 anos e duas jovens, de 24 e 25 anos, autuados por tráfico de drogas que estavam em um veículo Fiat Uno de cor vermelha.

O transporte de cerca de 45 quilos de maconha prensada em um veículo de passeio indica uma logística de distribuição em atacado. Diferente de porções menores prontas para o consumo, as barras grandes sugerem que o material saiu de um centro de redistribuição ou laboratório de prensagem em Uberlândia e teria como destino "casas de depósito" em Paracatu.

A pureza e o estado da droga indicam que ela seria desmembrada em centenas de unidades menores para abastecer pontos de venda locais, as "biqueiras" ou "bocas de fumo".

Ao ser dada a ordem de parada, os policiais notaram nervosismo no trio, além de um odor característico de maconha vindo do interior do veículo. Diante da suspeita, foi realizada uma busca, que terminou com a localização de um saco preto contendo todas as barras do entorpecente.

Ao serem interrogadas, as suspeitas alegaram que estavam a caminho de uma festa em Paracatu para justificar a viagem. No entanto, admitiram que pegaram a carga com um desconhecido em Uberlândia e que receberiam a quantia de R$ 3 mil para realizar a entrega do material no destino final.

Elas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, onde o veículo e o entorpecente ficaram apreendidos.

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Jovens traficantes rodoviárias

Origem do material: cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro

Volume apreendido: 45 barras de maconha Estimativa de valor no atacado: R$ 90 mil

Estimativa de valor no varejo: R$ 300 mil

Pagamento pelo transporte: promessa de R$ 3 mil

Início da operação: noite de domingo e madrugada de sábado

Abordagem ao Fiat uno: 01h25

Suspeitas: nervosismo das ocupantes e odor característico de maconha no carro

Buscas: localização de saco preto com barras prensadas no interior do veículo

Confissão das autoras: admissão do transporte mediante pagamento

Desfecho da ocorrência: condução das suspeitas e do material para a Delegacia de Polícia Civil de Paracatu