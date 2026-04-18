Tiroteio em aglomerado de BH deixa um morto e uma mulher ferida
Morto visitava amigos na comunidade; perícia recolhe dezenas de cápsulas e Polícia Civil investiga autoria de disparos
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Um homem de 32 anos morreu e uma mulher ficou ferida após um tiroteio eclodir entre os becos do aglomerado da Ventosa, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (17/04).
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Por volta das 22h, um intenso conflito armado na Estrada do Cercadinho resultou no óbito de um homem e deixou uma mulher ferida. Militares do 5º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência após serem contatados do morto.
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O homem que perdeu a vida no local foi identificado como Ícaro Ino Moreira, de 32 anos. Segundo informado, Ícaro não residia na comunidade; ele morava no bairro Salgado Filho e estava na região apenas para visitar amigos.
Momentos antes do crime, ele chegou a enviar uma mensagem para a esposa via aplicativo, comunicando que pretendia retornar para casa em breve.
Como foi a morte de Ícaro?
De acordo com relatos de testemunhas, o rapaz conversava com conhecidos em frente a uma padaria quando os disparos começaram a poucos metros de distância. Ao perceber o confronto entre grupos rivais, ele buscou abrigo, mas foi atingido nas costas por um dos projéteis. As evidências sugerem que o jovem não era o alvo direto dos atiradores, podendo se tratar de um caso de vítima do fogo cruzado.
Uma mulher de identidade não revelada que também estava nas proximidades foi baleada no braço. Ela recebeu socorro imediato e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste, no bairro Alto Barroca. Informações preliminares indicam que ela recebeu atendimento médico e não corre risco de morrer, permanecendo sob observação.
A perícia técnica da Polícia Civil realizou o levantamento de provas no local e recolheu cerca de 30 cápsulas deflagradas de calibres 9mm e .380.
A área foi isolada pelos policiais militares até a finalização dos trabalhos periciais e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal pela equipe do rabecão.
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Ainda não há nomes divulgados de suspeitos e ninguém foi preso. A investigação seguirá a cargo da Polícia Civil, que buscará esclarecer as circunstâncias da troca de tiros e identificar os envolvidos no crime.
Tiroteio no Ventosa
- Vítima: Ícaro Ino Moreira, de 32 anos
- Local do crime: Estrada do Cercadinho, no Aglomerado Ventosa
- Dinâmica: troca de tiros entre grupos rivais com vítima de bala perdida
- Armamento utilizado: munições de calibres 9mm e .380
- Sobrevivente: mulher atendida na UPA Oeste por ferimento no braço
- Comunicação de emergência: acione a Polícia Militar pelo número 190 em caso de ouvir disparos
- Preservação de vestígios: não toque em objetos ou cápsulas no local do crime para não comprometer o trabalho pericial
- Afastamento de janelas: manter-se longe de aberturas de vidro durante conflitos armados em áreas urbanas