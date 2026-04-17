Supermercado onde caixa d'água caiu e matou homem estava com alvará vencido

O Alvará de Funcionamento do supermercado Economart Atacadista, localizado na Avenida General David Sarnoff, no Bairro Cidade Industrial, estava vencido, de acordo com a Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (16/4), uma caixa d'água de 30 mil litros, posicionada no estacionamento do estabelecimento, desabou e provocou a morte de um homem.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Contagem informou que, na tarde desta sexta-feira (17/4), realizou uma diligência no supermercado com o objetivo de verificar a regularidade do licenciamento.

Durante a ação, uma equipe da Fiscalização de Posturas constatou que a empresa possui Alvará de Localização e Funcionamento, mas o documento estava vencido. Diante disso, o estabelecimento foi notificado a apresentar um alvará válido no prazo de 15 dias.

Caso não regularize a situação dentro do prazo estabelecido, o supermercado poderá ser multado em R$ 8.500. Se o estabelecimento continuar funcionando de forma irregular, outras sanções poderão ser aplicadas.

Vítima



A vítima do desabamento da caixa d'água foi identificada como Peterson Miranda dos Santos, de 47 anos. Ele prestava serviços ao supermercado quando foi atingido pela estrutura. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas ao chegarem ao local, encontraram o homem já sem vida.

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No momento do desabamento, a caixa d'água estava sendo abastecida. As causas da queda serão investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).