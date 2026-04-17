Temporários do Samu de BH não terão contratos renovados

Os contratos de 34 profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Belo Horizonte não serão renovados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), com a justificativa de que esses funcionários foram admitidos temporariamente durante a pandemia de covid-19.

A decisão, que passa a valer a partir de maio, ocorre em meio a mudanças na composição das equipes das Unidades de Suporte Básico (USBs), reduzindo de dois para um o número de técnicos de enfermagem por ambulância.

A medida gerou insatisfação no Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG), que solicitou esclarecimentos e manifestou preocupação com possíveis impactos na qualidade da assistência à população.



Segundo o presidente do Coren-MG, Lucas Tavares, a alteração representa um possível enfraquecimento da assistência prestada à população. "Estamos acompanhando as movimentações dos profissionais do Samu após o anúncio da gestão municipal sobre a redução do quadro nas unidades de suporte básico. Atualmente, as equipes contam com dois técnicos de enfermagem e um condutor socorrista, e a proposta é reduzir para apenas um técnico", afirmou.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os profissionais foram contratados emergencialmente durante a pandemia e, com o fim dos vínculos temporários, as escalas serão reorganizadas para garantir a continuidade do atendimento. A pasta afirma ainda que não haverá redução no número de ambulâncias em operação.

A administração municipal também justificou a mudança com base na Portaria nº 2.028/2002, que estabelece como equipe mínima das USBs a presença de um técnico de enfermagem e um condutor socorrista, modelo que, segundo a gestão, já é adotado em outras cidades do país e passará a ser implementado em Belo Horizonte.

O conselho informou que já encaminhou um requerimento à prefeitura solicitando esclarecimentos formais ao prefeito e uma reunião com o secretário municipal de Saúde. A intenção é discutir os impactos da medida tanto para os profissionais quanto para os usuários do sistema.

Em nota, o Coren-MG destacou preocupação: "Não podemos enfraquecer a saúde, nem diminuir a qualidade da assistência aos moradores de Belo Horizonte".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice