Acidente na Serra do Cipó deixa três feridos na MG-10

Um acidente envolvendo dois veículos deixou três pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (17/4), por volta das 14h, na rodovia MG-10, na altura do km 105, na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na Região Central de Minas. A ocorrência foi registrada sentido Conceição do Mato Dentro, nas proximidades de um mirante e de acesso à uma pousada local.



De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a corporação foi acionada para atender a ocorrência, mas acabou dispensada enquanto ainda se deslocava ao local. O acidente envolveu três vítimas.

Segundo as informações repassadas, duas vítimas estavam em estado estável, enquanto outra apresentava ferimentos e precisou de atendimento da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que a colisão envolveu um Volkswagen Gol e um Chevrolet Prisma.

O acidente ocorreu em um trecho da MG-10 conhecido pelo fluxo de turistas, próximo à pousada Chapéu do Sol, localizada no km 108 da rodovia, cerca de três quilômetros após o camping Véu da Noiva e a aproximadamente a três quilômetros do Centro da Serra do Cipó.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A ocorrência segue em andamento para a realização de perícia, que deverá apontar as circunstâncias da colisão.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro