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RODOVIAS MINEIRAS

Acidente na Serra do Cipó deixa três feridos na MG-10

Batida entre Gol e Prisma ocorreu na tarde desta sexta-feira (17/4), em Santana do Riacho, próximo a mirante

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
17/04/2026 16:36

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A Polícia Militar informou que, apesar do impacto, não houve registro de feridos presos às ferragens
Polícia Militar informou que, apesar do impacto, não houve registro de feridos graves no acidente na Serra do Cipó crédito: Reprodução/Pexels

Um acidente envolvendo dois veículos deixou três pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (17/4), por volta das 14h, na rodovia MG-10, na altura do km 105, na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na Região Central de Minas. A ocorrência foi registrada sentido Conceição do Mato Dentro, nas proximidades de um mirante e de acesso à uma pousada local. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a corporação foi acionada para atender a ocorrência, mas acabou dispensada enquanto ainda se deslocava ao local. O acidente envolveu três vítimas.

Segundo as informações repassadas, duas vítimas estavam em estado estável, enquanto outra apresentava ferimentos e precisou de atendimento da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que a colisão envolveu um Volkswagen Gol e um Chevrolet Prisma. 

O acidente ocorreu em um trecho da MG-10 conhecido pelo fluxo de turistas, próximo à pousada Chapéu do Sol, localizada no km 108 da rodovia, cerca de três quilômetros após o camping Véu da Noiva e a aproximadamente a três quilômetros do Centro da Serra do Cipó.

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As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A ocorrência segue em andamento para a realização de perícia, que deverá apontar as circunstâncias da colisão.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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