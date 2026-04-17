Assine
overlay
Início Gerais
DROGA APREENDIDA

Perseguição policial, fuga e apreensão de 50 kg de maconha na BR-365, em MG

Motorista andava em alta velocidade na rodovia, quando policiais deram ordem de parada e ele ignorou. Após a perseguição, o suspeito fugiu em uma área de mata

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/04/2026 11:40

compartilhe

SIGA
×
Cerca de 50 kg de maconha são apreendidos na BR-365, em Patos de Minas (MG)
Cerca de 50 kg de maconha são apreendidos na BR-365, em Patos de Minas (MG) crédito: PRF/Divulgação

Uma ação conjunta das polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 kg de maconha depois de perseguirem por 50 quilômetros um carro na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. A perseguição ocorreu na noite dessa quinta-feira (16/4), mas o suspeito conseguiu fugir.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a PRF, um VW Gol foi avistado em alta velocidade na rodovia. Os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o motorista não obedeceu.

Leia Mais

O motorista do Gol tentou fugir e dirigiu na contramão de direção, ultrapassou em locais proibidos e forçou passagem entre veículos. Segundo a PRF, essas são infrações gravíssimas e colocam em risco a segurança dos demais motoristas.

A PM de Varjão de Minas (MG) e de São Gonçalo do Abaeté (MG) foi acionada para fortalecer a busca. Juntos, formaram um cerco policial.

Conforme a ocorrência, quando o suspeito se deparou com o bloqueio, ele desviou para o centro urbano e, em seguida, acessou uma estrada de terra. Ele abandonou o veículo e fugiu a pé em direção a uma área de mata e não foi localizado até o momento.

Dentro do carro, os policiais encontraram 38 tabletes de maconha – cerca de 50 kg. A droga apreendida foi encaminhada à delegacia regional de Polícia Civil, que ficou responsável pela investigação e identificação do autor do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já o veículo foi removido para um pátio conveniado da Polícia Civil em Patos de Minas.

Tópicos relacionados:

apreensao fuga maconha patos-de-minas perseguicao policia-militar prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay