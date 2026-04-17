Perseguição policial, fuga e apreensão de 50 kg de maconha na BR-365, em MG

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma ação conjunta das polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 kg de maconha depois de perseguirem por 50 quilômetros um carro na BR-365, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. A perseguição ocorreu na noite dessa quinta-feira (16/4), mas o suspeito conseguiu fugir.

De acordo com a PRF, um VW Gol foi avistado em alta velocidade na rodovia. Os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o motorista não obedeceu.

O motorista do Gol tentou fugir e dirigiu na contramão de direção, ultrapassou em locais proibidos e forçou passagem entre veículos. Segundo a PRF, essas são infrações gravíssimas e colocam em risco a segurança dos demais motoristas.

A PM de Varjão de Minas (MG) e de São Gonçalo do Abaeté (MG) foi acionada para fortalecer a busca. Juntos, formaram um cerco policial.

Conforme a ocorrência, quando o suspeito se deparou com o bloqueio, ele desviou para o centro urbano e, em seguida, acessou uma estrada de terra. Ele abandonou o veículo e fugiu a pé em direção a uma área de mata e não foi localizado até o momento.

Dentro do carro, os policiais encontraram 38 tabletes de maconha – cerca de 50 kg. A droga apreendida foi encaminhada à delegacia regional de Polícia Civil, que ficou responsável pela investigação e identificação do autor do crime.

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Já o veículo foi removido para um pátio conveniado da Polícia Civil em Patos de Minas.